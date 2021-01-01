الزمالك مش فارق معاه.. حسين لبيب يحكي قصة تكشف تمرد فرجاني ساسي



حسين لبيب حسين لبيب

كشف حسين لبيب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك مؤخرًا، القصة الكاملة لأزمة فرجاني ساسي لاعب وسط الفريق والذي انتهى عقده مع الأبيض الشهر الماضي.







وقال لبيب في تصريحات عبر برنامد “بي أون تايم”: “اللجنة المؤقتة لن تتهاون في حق نادي الزمالك ضد فرجاني ساسي”.

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وتابع رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك: "في البداية كانت أول مقابلة لفريق الكرة عقب مباراة الإسماعيلي في الكأس، وقتها طلبت من باتريس كارتيرون المدير الفني، عقد جلسة مع فرجاني ساسي للحديث عن الأمور الخاصة بمستقبله، أبلغني المدير الإداري بإن فرجاني (اخد دش ومشي).وواصل: "تواصلت معه بعد ذلك وقال لي أنه مسافر ولما يرجع هنتكلم مع بعض، مكلمنيش".وأكمل رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك : “تحدثت مع مهند عون وكيل أعماله والمحامي الخاص به أكثر من مرة لكنهما تهربوا مني”.وأضاف: “منذ أسبوع المحامي الخاص به تحدث مع المحامي الخاص بنادي الزمالك، لكنني أفضل عدم كشف أي تفاصيل بشأن هذا الأمر”.وأتم: “نحترم فرجاني ساسي جدا، هو من أفصل اللاعبين الذين لعبوا للفريق حتى الآن، إذا أراد أن يستكل مشواره مع الفريق، فبإمكانه، ولكنني استبعد ذلك، لأنه لم يحضر تمرين من 40 يوم لم يعتذر مش فارق معاه الفريق، وبالتالي حكمي على القصة الفريق يسير بشكل أفضل بدونه".