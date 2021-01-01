4 خطوات لـ سداد مصروفات المدارس الحكومية والرسمية 2022



وزارة التربية والتعليم وزارة التربية والتعليم

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني آلية سداد مصروفات المدارس الحكومية والرسمية بالعام الدراسي 2021 / 2022 .



وأعلنت وزارة التربية والتعليم ، أن هناك 4 خطوات لـ سداد مصروفات المدارس الحكومية والرسمية للعام الدراسي 2021 / 2022 ، وهي كالتالي :



اذهب إلى أحد مكاتب الهيئة القومية للبريد

سدد مصروفات المدرسة على حساب صندوق دعم وتمويل وادارة وتشييد المشروعات التعليمية ، على رقم ( 0125112000283818)

سداد مصروفات المدارس الحكومية والرسمية يتم بموجب الرقم القومي للطالب المدون بشهادة الميلاد الالكترونية .

احصل على ايصال سداد مصروفات المدارس واحتفظ به لتسليمه في المدرسة

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، على ضرورة أن يكون ايصال سداد مصروفات المدارس الحكومية والرسمية ، من مسوغات قبول ملف الطالب المتقدم للالتحاق بالمدرسة.

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وكان قد وافق الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، على العمل بالقرار الوزاري رقم 155 بتاريخ 21 سبتمبر 2020 الصادر الخاص بتحديد الرسوم والـ مصروفات والغرامات والاشتراكات والخدمات الإضافية عن العام الدراسي 2020/2021 في المدارس الحكومية والرسمية بذات الفئات والضوابط المنصوص عليها بالقرار وذلك للطلاب المتقدمين للالتحاق بالصف الأول بـ رياض الاطفال والصف الأول الابتدائي للعام الدراسي القادم 2021/2022.وشددت وزرة التربية والتعليم، على ضرورة التوجيه بسداد مصروفات تلك الصفوف مع قبول الملفات الخاصة بالطلاب مع مراعاة الفئات المستثناه طبقا للقرار الوزاري سالف الذكرمصروفات المدارس 2022ونص القرار على تحديد مصروفات الاشتراكات ومقابل الخدمات الاضافية والانشطة الطلابية من طلاب وطالبات المدارس بجميع المراحل التعليمية المختلفة كما يلي :من رياض الأطفال حتى 3 ابتدائي : 300 جنيهمن 4 ابتدائي حتى 3 اعدادي 200 جنيه.من اولى ثانوي حتى 3 ثانوي : 500 جنيه .صفوف التعليم الثانوي الفني بكافة انواعه وانظمته (3 و 5 سنوات) : 200 جنيه .كما أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه يسدد كل من يتقدم لـ الامتحانات العامة بمدارس التعليم الاساسي أو مدارس التعليم القانوي العام أو المدارس الثانوية الفنية والدراسات التكميلية الصناعية المصروفات التالية :رسم دخول امتحانات شهادة اتمام الدراسة بمرحلة التعليم الاساسي: 148 جنيه مقابل خامات ومستلزمات امتحانات لكل مرة من مرات التقدم + 2 جنيه كرسم اضافي لدخول الامتحان.رسم دخول امتحانات الثانوية العامة: 200 جنيه مقابل خامات ومستلزمات امتحانات لكل مرة من مرات التقدم + 2 جنيه كرسم اضافي لدخول الامتحان للمرة الاولى أو الثانية، و202 جنيه للمرة الثالثة أو الرابعة.رسم دخول امتحان دبلوم المدارس الفنية: 193 جنيها مقابل خامات ومستلزمات امتحانات لكل مرة من مرات التقدم + 7 جنيه كرسم اضافي عن ل مرة من المرات الثلاث الاولى لدخول الامتحان + 15 جميه مقابل خامات امتحانات عملية + 20 جنيه مقابل استخدام العدد للمتقدمين من الخارج تورد لحساب المديرية.رسم دخول امتحانات دبلوم الدراسات التكميلية: 193 جنيه مقابل خامات ومستلزمات امتحانات لكل مرة من مرات التقدم + 7 جنيه رسم اضافي للامتحان + 15 جنيه مقابل خامات الامتحانات العملية.