3 علامات تدل على الإصابة بسرطان الفم ..تعرف عليهم

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3 علامات تدل على الإصابة بسرطان الفم ..تعرف عليهم

كشف خبراء من المنظمة الطبية لأبحاث السرطان في المملكة المتحدة كيفية التعرف على أعراض سرطان الفم.

وأكد الخبراء، إن التكوينات الخبيثة يمكن أن تتطور على اللسان أو تحته، مشددا على المرضى مراجعة الطبيب إذا استمر الالتهاب، على غرار النقطة الحمراء أو البيضاء، لفترة طويلة، وذلك وفقا لما نشرته صحيفة "ديلي إكسبرس".

وأوضح الخبراء، أنه من بين العلامات التحذيرية الأخرى لمرض خطير، هي قرحة أو كتلة لا تختفي من تلقاء نفسها، أو النزيف الشديد اذا تعرض اللسان إلى عضه عن طريق الخطأ، فقد يشير ذلك أيضًا إلى السرطان.

وأشار الخبراء إلى أن خطر الإصابة بسرطان الفم يزيد من استهلاك الكحول والتدخين والعدوى بفيروس الورم الحليمي البشري.

المصدر: بوابه اخبار اليوم

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