3 حلول فعالة للتخلص من انسداد الأنف

عندما يكون أنفك محتقنًا فإنك تميل إلى الإصابة بـ انسداد الأنف وهو أمر شائع أثناء تغير الطقس والحساسية الموسمية، ويمكن أن ينتج المخاط الزائد في الأنف عن التهاب داخل فتحات الأنف، ويسبب احتقان الأنف .
ومن الأعراض التي تصاحب انسداد الأنف غالبًا هي العطس والسعال وآلام الجيوب الأنفية والعيون الدامعة والحمى الخفيفة وصعوبة التنفس، إذا لم تعالج انسداد الأنف في الوقت المناسب ، فقد يتفاقم أكثر.
1. ضغط الماء الدافئ
ضغط الماء الدافئ هو علاج منزلي فعال لعلاج انسداد الأنف، ويساعد الضغط الدافئ في فتح الممرات الأنفية ويخفف من انسداد الأنف، ويساعد البخار الدافئ أيضًا في تقليل الالتهاب في الخياشيم.
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