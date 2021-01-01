3 حلول فعالة للتخلص من انسداد الأنف



انسداد الأنف انسداد الأنف

عندما يكون أنفك محتقنًا فإنك تميل إلى الإصابة بـ انسداد الأنف وهو أمر شائع أثناء تغير الطقس والحساسية الموسمية، ويمكن أن ينتج المخاط الزائد في الأنف عن التهاب داخل فتحات الأنف، ويسبب احتقان الأنف .



ومن الأعراض التي تصاحب انسداد الأنف غالبًا هي العطس والسعال وآلام الجيوب الأنفية والعيون الدامعة والحمى الخفيفة وصعوبة التنفس، إذا لم تعالج انسداد الأنف في الوقت المناسب ، فقد يتفاقم أكثر.



1. ضغط الماء الدافئ

ضغط الماء الدافئ هو علاج منزلي فعال لعلاج انسداد الأنف، ويساعد الضغط الدافئ في فتح الممرات الأنفية ويخفف من انسداد الأنف، ويساعد البخار الدافئ أيضًا في تقليل الالتهاب في الخياشيم.

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اغلي الماء واسكبه في وعاء.انقع المنشفة وضعها على أنفك وجبينك.كرر هذا على فترات منتظمة.2. خل التفاحخل التفاح هو علاج آخر لعلاج انسداد الأنف، يساعد محتوى البوتاسيوم العالي وحمض الخليك في خل التفاح في إزالة المخاط ويمنع نمو البكتيريا.اخلطي ملعقتين كبيرتين من خل التفاح وملعقة صغيرة من العسل في كوب من الماء الدافئ.اشرب هذا الخليط مرتين في اليوم.3. استنشاق البخاريعد استنشاق البخار علاجًا جيدًا آخر لتخفيف انسداد الأنف، ويعمل كطارد طبيعي للبلغم يمكن أن يزيل انسداد الأنف. اغلي الماء في وعاء وأضيفي بضع قطرات من زيت النعناع أو زيت الأوكالبتوس.ضع منشفة على رأسك بحيث لا يهرب البخار.استنشق البخار لبضع دقائق.