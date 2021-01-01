قال الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إن البعض لديهم تفسير خاطئ عن الآية الكريمة "الْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ وَالْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَاتِ ۖ وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ"، ويفهم كثيرون على أن الزوج الطيب يتزوج طيبة، والزوجة الخبيثة تتزوج خبيثا، وهذا ليس صحيحا.
وتابع خالد الجندى، خلال حلقة برنامجه "لعلهم يفقهون"، المذاع فضائية "dmc"، اليوم السبت: "الكلمات الطيبات يقولها الناس الطيبة، والكلمات الخبيثات يقولها الخبيثون، والأمر ليس له علاقة نهائيا بالزواج".
وذكر خالد الجندي، مفسرا لما ورد في سورة الإنشقاق يقول الله تعالى "فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا (8) وَيَنقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا (9) وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ (10) فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا (11) وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا (12) إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا" منوها أن الله لما تكلم عن أهل الخير عبر بالسرور في المستقبل فهو مصيره مستقبلا، أما أصحاب الشمال وحياته شر فالماضي له كان مسرورا أما مستقبله لن يكون كذلك.
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التعليقات على خالد الجندى: آية "الْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ" ليس لها علاقة بالزواج
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