وزير الدفاع يصدق على تعيين متحدث عسكرى جديد للقوات المسلحة



متحدث عسكرى متحدث عسكرى

صدق الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى على تعيين عقيد أركان حرب، غريب عبد الحافظ غريب، بوظيفة المتحدث العسكرى الرسمى للقوات المسلحة خلفاً للعميد أركان حرب، تامر محمد محمود الرفاعى، وذلك فى إطار النشرة العسكرية لضباط القوات المسلحة.



وينشر "اليوم السابع" السيرة الذاتية للمتحدث العسكري الجديد للقوات المسلحة العقيد أركان حرب غريب عبد الحافظ.



البيانات الشخصية :

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الرتبة : عقيد أ ح .الاسم : غريب عبد الحافظ غريبتاريخ الميلاد : 27 /4/ 1978تاريخ التخرج من الكلية الحربية : 1 / 7/ 1999 ( الدفعة 93 حربية )السلاح : الإشارةالتأهيل العسكرى :بكالوريوس العلوم العسكرية ( الكلية الحربية )الفرق التعليمية الحتمية بسلاح الإشارةفرقة القفز الأساسية بالمظلاتفرقة معلمى صاعقة راقيةدورة تأهيل ضباط المخابراتماجستير علوم عسكرية ( كلية القادة والأركان )دورة إعداد القادة المبكر للضباط المتميزين من خريجى كلية القادة والأركان) بأكاديمية ناصر العسكرية العليا )دورة آلية القيادة والسيطرة وعلوم الحاسب الآلى بدولة الصينالدورة الدولية لقادة الكتائب بدولة ألمانياالدورة الأساسية للإعلام والتواصل مع الرأى العام لحلف الناتو باليوناندورة الدراسات الإستراتيجية والأمن القومى بأكاديمية ناصر العسكرية العليادورة صناع وإتخاذ القرار بأكاديمية ناصر العسكرية العليا.دورة إدارة الأزمات والتفاوض بأكاديمية ناصر العسكرية العليا .التأهيل المدنى :دبلومة موارد بشرية جامعة حلوان .باحث ماجستير علاقات دولية جامعة حلوان .دبلومة فى الدراسات الإستراتيجية ( كلية الإقتصاد والعلوم السياسية - جامعة القاهرة ) .الوظائف الرئيسية :جميع الوظائف الحتمية بسلاح الإشارة .العمل فى مجال آلية القيادة والسيطرة وتأمين الإتصالات بقوات الدفاع الجوى .العمل فى مجال الإعلام العسكرى .الأنواط والميداليات :نوط الواجب العسكرى من الطبقة الثانية .ميدالية الخدمة الطويلة والقدوة الحسنة .ميداليات [ العيد 25 لإنتصارات أكتوبر - العيد 50 لثورة يوليو - العيد 25 لتحرير سيناء - 25 يناير 2011 - 30 يونيو 2013 ] .