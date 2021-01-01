سجلت محطات الشبكة القومية للزلازل التابعة للمعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية اليوم السبت هزة أرضية بسيطة بقوة ٢ على مقياس ريختر فى منطقة جنوب الجيزة فى الساعة الرابعة وعشرة دقائق. ولَم يصل للمعهد اى بلاغ بوقوع إصابات لكن سمع بعض المواطنين صوتا نتيجة ان الهزة سطحية.
ظاهرة فلكية جديدة
يذكر أن سماء مصر تشهد اليوم ظاهرة فلكية هي اقتران القمر مع كوكب الزهرة فى ظاهرة يترقبها جميع هواة الفلك والمهتمون بهذا المجال لمشاهدتها ورصدها وتصويرها.
وأعلن المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية برئاسة الدكتور جاد القاضي، أننا على موعد اليوم مع اقتران بين كوكب الزهرة والقمر وسوف يكون كوكب الزهرة على أقرب مسافة له من الشمس.
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التعليقات على هزة أرضية تضرب جنوب الجيزة.. تفاصيل
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