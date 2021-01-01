أحدث ديكورات غرف الطعام لعام 2021.. جددى بيتك وخليه على الموضة



أحدث ديكورات غرف الطعام أحدث ديكورات غرف الطعام

تحتل غرفة الطعام أو "السفرة" مكانة كبيرة فى البيوت، ورغم اتجاه البعض لإلغائها فى ظل تناقص مساحات الشقق إلا أن الآخرين يحرصون على تنسيقها ولو فى أضيق مساحة.



ولاختيار غرفة طعام مواكبة للموضة ولأحدث اتجاهات الديكور نستعرض في هذا التقرير، أحدث ديكورات غرف الطعام لعام 2021، وفقاً لموقع "mydomaine" وطرق بسيطة لتجديد الغرف الموجودة بالفعل.





أحدث ديكورات غرف الطعام لعام 2021.. لمسات صغيرة

يمكن تجديد غرف الطعام من خلال إضافات بعض اللمسات البسيطة مثل تغيير بياضات الطاولة أو إضافة قطع ديكور صغيرة أو فنية، التي تساعد في تحسين الحالة النفسية لأفراد الأسرة، أو تغيير طلاء الجدران أو استبدال المرآة بأخرى جديدة، أو تزيين طاولة الطعام .

الاستفادة من الغرفةيمكن الاستفادة من غرفة الطعام من خلال تخصيص مساحة معينة لتناول الطعام للاستفادة من مساحة الغرفة الأخرى، في أغراض مختلفة، مثل الترفيه .تهوية الغرفةومن أحدث اتجاهات ديكور غرف الطعام لعام 2021، اختيار غرفة جيدة التهوية، تحتوى على نوافذ تساعد على تهوية الغرفة وإضاءتها.أحدث ديكورات غرف الطعام لعام 2021..مواد طبيعيةومن أحدث اتجاهات ديكورات غرف الطعام لعام 2021، استخدام مواد طبيعية في الغرفة مثل الخوص والخشب، وعلى الرغم هذه المواد كانت موجودة منذ زمن طويل، لكن بدأ البعض يستخدمها بكثافة خلال هذه الفترة في تصميم قطع الأثاث المختلفة.استخدام الغرفة لأغراض أخرىبدأ الاتجاه أيضًا نحو التركيز في استخدام غرف الطعام في المنزل، لتناول الطعام واستخدامها لتجمع أفراد الأسرة، عكس ما كان يحدث في الماضى حول التركيز على استخدام الغرفة لتناول الطعام فقط .تغيير أماكن الغرفأدى انتشار الوباء إلى تغيير غرفة الطعام بتصميمها بحديقة المنزل، لاستقبال الضيوف واستخدامها في أمور أخرى خلال اليوم سواء للعمل أو لممارسة التمارين الرياضية.أحدث ديكورات غرف الطعام لعام 2021..طاولة من الرخامومن أحدث اتجاهات ديكورات غرف الطعام لعام 2021، هو تصميم طاولة من الرخام، والتي تتميز بجمالها وإنها عملية، مع إضافة بعض الشموع وحوامل مقاومة للحرارة، مع إضافة بعض الكرات المختلفة الملونة كديكور على الطاولة.











