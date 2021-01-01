العناية بالشعر للأطفال.. اعرفى أسباب الإصابة بالقشرة وعلاجها في 3 خطوات



العناية بالشعر للأطفال العناية بالشعر للأطفال

العناية بالشعر من المهام اليومية التي يجب أن يحرص عليها الجميع، ولأن الأطفال غير قادرين على القيام بمثل تلك المهام، تقع على عاتق الأمهات مهمة العناية بالشعر وبنظافتهم الشخصية أيضًا، وتعد مشكلة القشرة من أكثر ما يؤرق الكبير والصغير أيضًا، وإليك نقلًا عن موقع "stylecraze" أسباب إصابة الأطفال بالقشرة، وطرق العناية بالشعر والتخلص منها.



أسباب القشرة لدى الأطفال

1. نظام غذائي غير متوازن

إذا كنتِ ترغبين في معرفة الطريقة الصحيحة للعناية بشعر طفلك، فإن تناول النظام الغذائي المتوازن هو خطوتك الأولى لصحة جيدة بشكل عام، وشعر جميل، فقد يؤدي نقص العناصر الغذائية مثل الزنك والنياسين والريبوفلافين والبيريدوكسين إلى حدوث حالات مشابهة لالتهاب الجلد الدهني.



كثير من الأطفال من الصعب إرضاءهم، ويفضلون الوجبات السريعة غير الصحية على النظام الغذائي المتوازن، وقد يتسبب هذا النظام غير المتوازن نقصًا في التغذية وقشرة الرأس.

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2. الحساسية للشامبو والمرطباتاستخدام الشامبو من طرق العناية بالشعر الجاف وفروة الرأس الدهنية التي تتسبب في القشرة، لكن قد تؤدي العديد من المكونات الموجودة في الشامبو والبلسم إلى حساسية فروة الرأس، مما يسبب الجفاف والحكة والتقشر وأعراض تشبه قشرة الرأس، ولتجنب ذلك، استخدمي منتجات العناية بالشعر التي ينصح بها طبيب الأطفال لطفلك.3. استخدام الشامبو بشكل غير صحيحقد تتسبب تقنيات الغسل غير السليم والشطف بعد الشامبو في تراكم المنتج على فروة الرأس، ويمكن أن يؤدي تراكم الغبار والأوساخ إلى تفاقم الحالة ويسبب جفاف فروة الرأس والحكة والتقشر.4. الأكزيماالأكزيما الدهنية هي حالة تسبب الحكة والبقع الحمراء والقشرة، وتؤثر هذه الحالة على فروة الرأس وأي منطقة تنتج الزيوت، وقد تؤدي إلى ظهور قشرة الرأس عند الأطفال، وهي شائعة بشكل كبير خلال فترة البلوغ.العناية بالشعر للأطفال.. مستخلصات الحلبةيمكن لمستخلصات أوراق الحلبة أن تقلل من قشرة الرأس والالتهابات الفطرية الأخرى، فقط اطحني أوراق الحلبة لتتحول إلى عجينة، ودلكيها على فروة رأس طفلك، واتركيها لمدة 15-30 دقيقة ثم اغسليها.العناية بالشعر للأطفال.. الزبادييمكن أن يؤدي تناول البروبيوتيك عن طريق الفم إلى تحسين وظيفة حاجز الجلد وتقليل قشرة الرأس.العناية بالشعر للأطفال.. استخدم الشامبو الطبييحتوي الشامبو الدوائي المضاد للقشرة على مكونات مضادة للفطريات مثل الكيتوكونازول، لتخفيف فروة الرأس الجافة والحكة، ومع ذلك، استشيري طبيب الأطفال للحصول على توصيات بشأن المنتج حسب عمر الطفل وشدة قشرة الرأس.