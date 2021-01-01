فوائد الأطعمة الغنية بالألياف.. تحارب السرطان وأمراض القلب والسكرى

تساعدنا الألياف الغذائية في الحفاظ على وزن صحي مع تقليل مخاطر الإصابة بالسكري وأمراض القلب وبعض أنواع السرطان، وفقًا لما ذكره موقع "مايو كلينيك".
الألياف هي كربوهيدرات معقدة لا يمكن لجسم الإنسان هضمها، نظرًا لعدم هضمها ، لا توفر الألياف العناصر الغذائية أو الطاقة ، ولا تحتوي على السعرات الحرارية، ومع ذلك ، فهو يعزز صحة الجهاز الهضمي ويساعد الجسم على التخلص من النفايات الضارة المحتملة.
- أنواع الألياف الغذائية:
1- الألياف القابلة للذوبان
وهى التى تذوب في الماء وتساعد في الحفاظ على مستويات الكوليسترول والجلوكوز في الدم تحت السيطرة، تواجد فى الأطعمة مثل الشوفان والبازلاء والفول والتفاح والحمضيات والجزر والشعير وغيرها.
2- الألياف غير القابلة للذوبان
هذا هو النوع الذي لا يذوب تمامًا في الماء، حيث يساعد تضمين بعض الأطعمة التى تحتوى على الألياف الغير قابلة للذوبان إلى نظامك الغذائي فى منع الإمساك وتسهيل حركة الأمعاء، ولعل من أبرز الأطعمة التى تحتوى على هذا النوع من الألياف المكسرات والفاصوليا والخضروات مثل القرنبيط والفاصوليا الخضراء واللفت وغيرها.
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