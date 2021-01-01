تعرف على الإسعافات الأولية المطلوبة فى حالات تشنج العمود الفقرى

يعتبر العمود الفقرى هو المسئول عن حمل الجسم بالكامل وأى ألم أو التهاب فيه يسبب متاعب فى كافة الجسم،وفى حالة إصابة الشخص بتشنج فى عضلات الظهر له عدد من الأسباب ومن أبرزها إصابة الأنسجة الرخوة، أو إصابة العضلات والأوتار أو الأربطة فى العمود الفقرى، والتى تؤدى إلى مضاعفات فى بعض الأحيان ومن أبرزها آلام الفقرات بصورة مستمرة على مدار اليوم فى أوقات الراحة والعمل.
ووفقا لموقع "health line" هناك عددا من الإسعافات الأولية التى يجب القيام بها عند الشعور بتشنج فى العضلات يجب اتباعها فورا لمنع تأثره بآلام مضاعفه فى العمود الفقرى والجسم كله ومن أبرزها :
1- اللجوء إلى الراحة فورا لتقليل التشنج .
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