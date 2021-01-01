8 أطعمة تحافظ على قوة بناء عظامك.. أبرزها السلمون والسبانخ والتونة



أطعمة تحافظ على قوة بناء عظامك أطعمة تحافظ على قوة بناء عظامك

عندما يتعلق الأمر ببناء عظام قوية، هناك نوعان من العناصر الغذائية الرئيسية للكالسيوم وفيتامين D، فالكالسيوم يدعم هيكل العظام والأسنان، فى حين أن فيتامين (د) يحسن امتصاص الكالسيوم ونمو العظام، ووفقا لموقع "only my health " الطبى فمن أبرز هذه الأطعمة المفيدة لصحة بناء العظام:



الزبادى

كوب واحد من الزبادي يمكن أن يكون وسيلة دسم للحصول على الكالسيوم بشكل يومى.





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الحليبالحليب هو مصدر للكالسيوم، وتناول ثمانية حصص من الحليب الخالى من الدهون يكلفك 90 سعرًا حراريًا، ولكنه يوفر لك 30٪ من الجرعة اليومية من الكالسيوم.الجبنالجبن مليء بالكالسيوم ولكن لابد من دعمه بالمنتجات الاخرى على مدار اليوم، لأن معظم الجبن يحتوى على كمية صغيرة من فيتامين (د)، ولكن ليس بما فيه الكفاية.السردينهذه الأسماك الصغيرة لديها مستويات مرتفعة بكل من فيتامين (د) والكالسيوم، على الرغم من أنها قد تبدو غريبة بعض الشىء إلا أن لديها طعم لذيذ.البيضعلى الرغم من أن البيض يحتوي فقط على 6٪ من فيتامين D اليومية إلا أنه من المأكولات السريعة ومن السهل الحصول عليه يوميًا.سمك السالمونمن المعروف أن سمك السلمون يوفر الكثير من الأحماض الدهنية أوميجا 3 الصحية في القلب، كما يحتوي على فيتامين D مما يقوى العظام والقلب.السبانخالسبانخ من الأكلات المفضلة للحصول على الكالسيوم، ويحتوي كوب واحد من السبانخ المطبوخ على ما يقرب من 25٪ من الكالسيوم اليومى، بالإضافة إلى الألياف والحديد وفيتامين أ.التونةالتونة من الأسماك الدهنية وهى مصدر جيد من فيتامين D فثلاث حصص من التونة تحتوى على 154 وحدة دولية، أو حوالى 39٪ من الجرعة اليومية المطلوبة من فيتامين أشعة الشمس.