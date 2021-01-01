الطفلة الخارقة فى الأقصر.. حبيبة تأكل الزجاج أثناء المذاكرة



الطفلة الخارقة فى الأقصر الطفلة الخارقة فى الأقصر

ظهر على مواقع التواصل الاجتماعى بمحافظة الأقصر، مقطع فيديو لطفلة تبلغ من العمر 8 سنوات تأكل الزجاج خلال المذاكرة للتسلية فى مشهد عجيب آثار فضول الجميع من أبناء محافظة الأقصر، حيث إن العائلة من مدينة أرمنت غرب المحافظة وأغلب الأبناء كانوا يعانون من تلك الأزمة ويأكلون الزجاج واللحوم النيئة والأب يحاول السيطرة عليهم.







وفى هذا يقول الحاج منتصر سيد محمد ابن مدينة أرمنت الوالد، أن طفلته "حبيبة" 8 سنوات تأكل الزجاج منذ طفولتها، حيث لديه ابنتين أكبر منها كانتا تأكلان الزجاج واللحوم النيئة، ولكن نجح فى السيطرة عليهما منذ سنوات، ولكنه فوجئ بابنه "عبد الله" البالغ من العمر 13 سنة حالياً أيضاً يقوم بأكل الطوب الأحمر وقام بمعاقبته حتى توقف عن تلك الممارسة.

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وأوضح الوالد لـ"اليوم السابع"، أن طفلته حيبية ليست الحالة الأولى فى منزله، حيث أن شقيقها "عبد الله" الإبن الآخر 13 سنة يأكل الطوب الأحمر، و3 من أبناؤه يأكلون اللحوم النيئة والزجاج أيضاً، وهو ظل يجوب بهم الأطباء أكثر من مرة للبحث عن العلاج المناسب لحالاتهم ولكن دون جدوى، مناشداً جميع أطباء مصر من يستطيع مساعدته وعلاج أبناؤه بمعاونتهم فى ذلك الأمر.ويعتبر "أكل الزجاج" عبارة عن مثال ضمن صنف معين من الأمراض التابعة للأكل يُعرف بمرض بيكا (بالإنجليزية: PICA)، حيث يعرف هذا المرض بأنه الحالة الدائمة لأكل مواد غير غذائية مثل العظام، والزجاج، والألعاب، وأدوات المطبخ، والأظافر، والمواد البلاستيكية، والشعر، والحجارة، والخشب، والطباشير، والطين، وغيرها، لمدّة لا تقل عن شهر، في عمر يكون فيه الإنسانُ قادراً ذهنياً على التمييز بين المواد الغذائية وغير الغذائية.