ظهر على مواقع التواصل الاجتماعى بمحافظة الأقصر، مقطع فيديو لطفلة تبلغ من العمر 8 سنوات تأكل الزجاج خلال المذاكرة للتسلية فى مشهد عجيب آثار فضول الجميع من أبناء محافظة الأقصر، حيث إن العائلة من مدينة أرمنت غرب المحافظة وأغلب الأبناء كانوا يعانون من تلك الأزمة ويأكلون الزجاج واللحوم النيئة والأب يحاول السيطرة عليهم.
وفى هذا يقول الحاج منتصر سيد محمد ابن مدينة أرمنت الوالد، أن طفلته "حبيبة" 8 سنوات تأكل الزجاج منذ طفولتها، حيث لديه ابنتين أكبر منها كانتا تأكلان الزجاج واللحوم النيئة، ولكن نجح فى السيطرة عليهما منذ سنوات، ولكنه فوجئ بابنه "عبد الله" البالغ من العمر 13 سنة حالياً أيضاً يقوم بأكل الطوب الأحمر وقام بمعاقبته حتى توقف عن تلك الممارسة.
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التعليقات على الطفلة الخارقة فى الأقصر.. حبيبة تأكل الزجاج أثناء المذاكرة
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