

تعيين رئيس تنفيذي جديد لفيراري قد يغير مستقبل الشركة تعيين رئيس تنفيذي جديد لفيراري قد يغير مستقبل الشركة

بعد استقالة الرئيس التنفيذي الأخير لفراري فقد تقرر تعيين رئيس جديد، والذي يأتي من تقاطع عالم صناعية السيارات مع صناعة الحواسيب.



يأتي Benedetto Vigna إلى قيادة فيراري بعد عمله في شركة STMicroelectronics المصنعة للحواسيب والشرائح الإلكترونية الخاصة بالسيارات، وبحسب عضو مجلس إدارة فيراري قال John Elkann “إن فهم Benedetto العميق للتقنيات التي تقود الكثير من التغيير في صناعتنا وابتكاراته المؤكدة ومهاراته في بناء الأعمال والقيادة ستعزز من قوة فيراري وقصتها الفريدة من الشغف والأداء في الحقبة الجديدة والمثيرة”.



بينما تعمل فيراري على سيارات هجينة وتفكر جدياً في سيارات كهربائية فإن الشركة تضع آمالاً على وصول هذه الشخصية وربما نشاهد تغييرات على مسارها في المستقبل.