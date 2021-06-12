أسعار اللحوم البلدى اليوم السبت 12 يونيو 2021

استقرت أسعار اللحوم البلدي، اليوم السبت 12 يونيو 2021 في محلات الجزارة وفقا لما أعلنت عنه شعبة القصابين "الجزارين" بالاتحاد العام للغرف التجارية.
وسجلت أسعار اللحوم الكندوز 120 - 140 جنيها للكيلو، وأسعار اللحوم الضأن بين 120-140 جنيها.
واستقر سعر اللحم الجملى عند 90-100 جنيه للكيلو، وتراوحت أسعار اللحم المفروم العادي بين 110 - 125 جنيها الكيلو.
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