

فولكس فاجن تكشف النقاب عن نسختها مالتيفان 2022| صور فولكس فاجن تكشف النقاب عن نسختها مالتيفان 2022| صور

تواصل عملاقة تصنيع السيارات الألمانية فولكس فاجن، تألقها داخل أسواق السيارات العالمية عبر باقة من الطرازات المختلفة، حيث كشفت عن احدث اصداراتها و هي النسخة الجديدة كليًا مالتيفان صاحبة اطلالة 2022، و التي تنتمي إلى السيارات العائلية حيث ظهرت بتصميم خارجي كبير مع مساحة داخلية تتسم بالرحابة الشديدة.



قدرت الابعاد الهيكلية للسيارة فولكس فاجن مالتيفيان بنسبة طول بلغت 4973 مم، و بعرض 1941 مم، و 1903 مم للارتفاع، مع نسخة اخرى يبلغ طولها نحو 5173 مم، بينما تأتي قاعدة العجلات بنسبة طول 3124 مم.



تستمد فولكس فاجن مالتيفيان قوتها من محرك TSI، بسعة 1400 سي سي، مقترن مع محرك كهربائي، لتنطلق السيارة بقوة اجمالية قدرها 218 حصان، بينما تنتقل السرعة إلى العجلات عبر ناقل حركة سداسي السرعات من طراز DSG.

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بالإضافة إلى محرك من 4 اسطوانات، بسعة 1500 سي سي تيربو، يستطيع لأن ينتج قوة قدرها 136 حصان، كما تضم خيار اخر يعتمد على محرك بسعة 2000 سي سي، قادر على انتاج قوة 204 حصان.تحتوي فولكس فاجن مالتيفيان على مصابيح أمامية انسيابية تعمل بتقنية LEDLIGHT، مع عجلات رياضية مدعومة بـ جنوط معدنية ذات تصميم هندسي أنيق، بالإضافة إلى عدة عناصر خاصة بوسائل الأمان مثل، نظام تحديد المسار، و متابعة النقاط الامامية، و استخدام فرامل الطوارئ، مع برامج المكابح المتطورة.بالإضافة إلى شاشة عرض الوسائط المتعددة و التي يبلغ قياسها 10 بوصة، و مقود حركة متعدد الوظائف، مع مقصورة داخلية تتسع لـ 7 مقاعد.