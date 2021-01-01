الفضاء الروسية: لا نعارض التعاون مع «ناسا» لكن بشرط

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الفضاء الروسية: لا نعارض التعاون مع «ناسا» لكن بشرط

قال مدير الوكالة الفضائية الروسية (روسكوسموس)، دميتري روجوزين، إن الوكالة لا تعارض التعاون مع وكالة "ناسا" الأمريكية بشرط رفع العقوبات الأمريكية المفروضة على روسكوسموس.
وأضاف روجوزين- اليوم الجمعة: "لسنا ضد التعاون، لكن السبيل الوحيد لذلك هو رفع العقوبات الأمريكية عن الشركات التابعة لروسكوسموس".
وكان روجوزين قد أعلن- في وقت سابق- أن العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على شركات (روسكوسموس) تخلق عقبات إضافية ومضايقات في التعاون بين روسيا والولايات المتحدة في مجال الفضاء، لاسيما في إطار برنامج محطة الفضاء الدولية.

وكان كشف رئيس مؤسسة "روس كوسموس" الفضائية الحكومية الروسية دميتري روجوزين عما سيطلبه من مدير وكالة "ناسا" الفضائية الأمريكية الجديد بيل نيلسون خلال لقائهما الأول المرتقب.

وقال روجوزين، في تصريح لوكالة "نوفوستي" الروسية على هامش منتدى بطرسبورج الاقتصادي الدولي: "قبل عدة أشهر وجهت رسالة إلى وزارة التجارة الأمريكية ولم أتلق أي رد عليها. وسأسلم نسخة منها للسيد نيلسون، وسأطلب منه أن يلتقي الرئيس جو بايدن، وأن يأمرا دعاة العقوبات في بلادهما بأن يلتزموا الهدوء".

وفي إشارة إلى العقوبات الأمريكية المفروضة على بعض المؤسسات الروسية العاملة في القطاع الفضائي، قال روجوزين: "لا يوجد أي منطق فيها. وآمل أن أشرح ذلك للسيد نيلسون. وهو رجل حكيم ذو خبرة، فهو يجب أن يفهم ذلك".

يذكر أن بيل نيلسون، رائد الفضاء الأمريكي والسيناتور عن ولاية فلوريدا سابقا، تولى منصب مدير وكالة "ناسا" في 3 مايو الماضي.

تجدر الإشارة إلى أن الولايات المتحدة فرضت في ديسمبر الماضي عقوبات على "معهد الأبحاث العلمية المركزي لصناعة الآلات"، وهو المعهد الرئيسي لـ"روس كوسموس"، وعلى مركز "بروجريس" لصناعة الصواريخ، الذي يصنع صواريخ "سويوز" لإطلاق الأقمار الصناعية من قبل العديد من الدول، بما فيها الولايات المتحدة.

المصدر: الدستور

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