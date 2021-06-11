استقار أسعار الحديد في مصر ليوم الجمعة 11 يونيو 2021

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صورة الخبر: استقار أسعار الحديد في مصر ليوم الجمعة 11 يونيو 2021
استقار أسعار الحديد في مصر ليوم الجمعة 11 يونيو 2021

مازالت أسعار الحديد التسليح تشهد استقرارا فى الأسعار اليوم الجمعة الموافق 11-6 -2021 ومن المتوقع أن أسعار الحديد فى مصر تستمر حتي نهاية شهر يونيو الجاري بعد العاصفة الطويلة من الارتفاعات المستمرة فى أسعار الحديد .



أسعار الحديد فى السوق المحلي تستقر عند الارتفاع بينما سجلت أسعار الحديد عالمياً انخفاضاً ، بسبب أن الشركات الحديد المصرية ليس لديها المبرر فى ارتفاع الأسعار غير انها قامت بتجديد خطوط الانتاج للمصانع .



عاصر سوق مواد البناء الحديد تذبذبًا ملحوظًا فى حجم الطلب بالسوق، نتيجة تراجع حركة البناء والتشييد وخاصة بمشروعات الأهالي والتي تمثل نسبة كبيرة من حجم الطلب بالسوق، بالإضافة لزيادة معدلات الإنتاج بالسوق مع دخول خطوط إنتاج جديدة لبعض مصانع الحديد والأسمنت العاملة بالسوق المصري.



ويعد البيليت والخردة المدخلين الأساسيين لتصنيع حديد التسليح المستخدم في عمليات البناء والتشييد، وتعمل في السوق المصرية عددٌ من كبرى الشركات، منها شركة حديد عز، وحديد المصريين، والسويس للصلب، والمراكبي، وغيرها. وتعد صناعة حديد التسليح من الصناعات الاستراتيجية في السوق المصرية، وتصل الطاقة الإنتاجية المستخدمة للمصانع لما يتراوح بين 20 و30%؛ نتيجة الركود وزيادة المخزون.


أسعار الحديد فى مصر اليوم 11-6-2021


بلغ سعر حديد عز الدخلية تسليم أرض المصنع بقيمة 14600 جنية للطن



بينما سجل سعر حديد المصريين 14550 جنية للطن



وجاء سعر حديد بشاي للصلب بقيمة 14500 جنية للطن



وسجل سعر حديد الاستثمار " بشاي " 14100 جنية للطن



ووصل سعر حديد المراكبي بقيمة 14300 جنية للطن



وبلغ سعر حديد مصر الكومي بقيمة 14300 جنية للطن



وبلغ سعر حديد عطية 13400 جنية للطن



وسجل سعر حديد المعادي 14300 جنية للطن



وبلغ سعر حديد العشري 14350 جنية للطن



وبلغ سجل سعر حديد مصر ستيل 14350 جنية للطن .



تشهد صادرات الحديد والصلب نمو ملحوظا والتى بلغت نحو 62% خلال الفترة الربع الاول الجاري 2021 وحيث سجلت بقيمة 187 مليون دولار .

المصدر: الدستور

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