

عمرو جاد: الأدوية الحكومية قادرة على منافسة الشركات العالمية بشرط توافر التمويل عمرو جاد: الأدوية الحكومية قادرة على منافسة الشركات العالمية بشرط توافر التمويل

قال الدكتور عمرو جاد رئيس شركة سيد للأدوية احدي شركات وزارة قطاع الأعمال العام التابعة للشركة القابضة للأدوية إن تطوير صناعة الخامات الدوائية في مصر ستعمل علي تنمية صناعة الأدوية.







وأضاف جاد في تصريحات خاصة للدستور أن الحكومة تستهدف تطوير صناعة الأدوية الحكومية عبر خطة تتمثل في تطوير الأقسام الإنتاجية في الشركات.

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وأوضح جاد أنه لابد من دعم تمويل تطوير الشركات عبر تقديم قروض بفائدة مخفضة من أجل العمل علي تنمية هذه الصناعة الإستراتيجية الهامة.وأشار جاد الي أن تنمية صناعة الأدوية الحكومية بمثابة أهمية كبري كونها تنقذ الأسواق من الأزمات بخلاف دورها الوطني الهام في الأزمات الطبية المختلفة.وكشف هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام عن خطة الحكومة لمنافسة الصين والهند في تصنيع الخامات الدوائية .وأضاف الوزير في تصريحات خاصة للدستور أن وزارته تخطط لتطوير مصانع الخامات الدوائية التابعة للوزارة حيث يوجد خطة يخضع لها ٧ من مصانع الأدوية الخاصة بقطاع الأعمال وفقا لنظام التصنيع الجيد "GMB" ولكن الاستثمار الأكبر الذي ستطلقه الشركة القابضة للأدوية سيوجه لشركة النصر للأدوية المسؤلة عن انتاج الخامات الدوائية في مصر.وأوضح الوزير أن الهدف هو دراسة عميقة لعدد ٥ أصناف من الادوية الأساسية التي نستطيع من خلالها منافسة الصين والهند في خامات الأدوية.وأشار الوزير الي أنه سيتم التركيز على تطوير مصانع شركة النصر للأدوية حتى نستطيع التصنيع لجميع الشركات المصرية وللأسواق المجاورة وليس لشركات قطاع الأعمال فقط.وأوضح الوزير أن التطوير الذي سيتم في مصانع الأدوية الحكومية سيكون على أعلي مستوي في إطار القدرة علي التصدير في الأسواق المختلفة وسد حاجة السوق المحلي.ووزارة قطاع الأعمال العام بقيادة هشام توفيق الوزير الحالي تعمل على تنمية إيرادات الشركات التابعة لها ضمن رؤية تتمثل في استغلال الأصول المملوكة والاستثمارات، وتأهيل الكوادر الإدارية بالشركات، وتحديث نظم الإدارة، وميكنة نظم العمل، في إطار دعم الشركات المملوكة لها للمنافسة في الأسواق المحلية.