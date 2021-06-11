

تخلص منها فورا.. 7 أشياء تجذب الثعابين إلى منزلك تخلص منها فورا.. 7 أشياء تجذب الثعابين إلى منزلك

يصاب كثيرون بالخوف والذعر جراء رؤية الثعابين في محيطهم. فبعيدًا عن لدغاته السامة وأضرارها، لا يطيق البعض حتى مشاهدته أو ملامسته.



على المستوى المحلي، يميل كثيرون إلى وضع أوراق نبات الشيح في المنازل بحجة إبعاد الأفاعي حسب الاعتقاد السائد. لكن ثمة عدد من الأمور التي تعمل على جذب هذا النوع المخيف من الزواحف.



في التقرير التالي، يستعرض «المصري لايت»، 7 أشياء تدفع منزلك لاستضافة الثعابين، حسب المنشور بـ «Best Life».

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7. الفئرانيعتبر تواجد الفئران داخل منزلك، من العوامل الجاذبة للأفاعي بشكل كبير، ما يفرض عليه ضرورة مكافحة هذه القوارض.وصرح الخبير أدريان فوسلير، تبحث الأفاعي عن القوارض للحصول على الطعام. إذا كان لديك قوارض تعيش في منزلك، فمن الممكن جدًا أن تكون الأفاعي موجودة أيضًا.6. بيض الطيورحال خلو منزلك من الفئران، هذا لا يعني أنها لا تحتوي على أطعمة للثعابين.وهنا، أوضح «أدريان»: «ببيض الطيور، والطيور الصغيرة، والضفادع، والسحالي، وغيرها من البرمائيات الأصغر، يمكن أن تكون أيضًا مصدر جذب للثعابين».5. أكوام أوراق الشجرإذا كنت تقيم في منزل تتقدمه حديقة، عليك التخلص فورًا من أكوام أوراق الشجر المتساقطة.وحسب «أدريان»، توفر هذه الأوراق غطاءً مثاليًا للثعابين، بحيث تشق طريقها إلى منزلك.4. صخوريلجأ البعض إلى وضع بعض الصخور أمام منازلهم، كنوع من أنواع تحسين شكل الديكور في المساحات الواسعة.لكن وجود هذه الصخور تجذب الأفاعي بشكل واسع، فتقول عالمة الحشرات نانسي ترويانو: «إذا كنت بحاجة إلى كومة من الخشب أو الصخور، فاحتفظ بها بعيدًا عن منزلك».وحذرت: «توخي الحذر عند الوصول إلى تلك الأكوام. أنت لا تعرف أبدًا ما الذي ستعثر عليه».3. الشجيرات الكثيفةإذا كانت البيئة المحيطة بمنزلك تتزين بشجيرات كثيفة، فيعتبر وجودها بيئة مثالية لتواجد الأفاعي.وعن هذا الشأن، شرحت «نانسي»: «العشب الطويل والشجيرات الجامحة تجذب القوارض، فضلاً عن توفير تغطية كبيرة للثعابين».وتابعت: «هذه الأماكن منعزلة، مما يتيح للثعابين القدرة على تجنب الحيوانات المفترسة. كما يسمح لها بالاختباء أثناء البحث عن الطعام».تواجد الأفاعي في هذه المساحة الخضراء، يتيح لها استغلال شقوق جذور النباتات، التي تتحول إلى وسيلة تمكنها من الوصول إلى منزلك.2. ثغرات في أساس المنزلأشارت «نانسي»، إلى أن الأفاعي يمكن ان تدخل إلى منزلك من خلال فجوة بحجم «قلم رصاص».ونصحت: «من المهم إغلاق أي ثقوب أو شقوق أو شقوق في المنزل، خاصة بالقرب من مساحة الزحف، وهي مناطق الصرف، التي تعد نقطة دخول مثالية للأفاعي».1. أحواض الطيورحال ما إذا كنت تربي أحد الطيور، عليك الحذر من الحوض الخاص بها داخل القفص، والتي تعد من الأشياء الجاذبة للأفاعي.وكشفت خبيرة مكافحة الآفات ناتالي باريت، أن الثعبان تحتاج إلى الماء للبقاء على قيد الحياة. لهذا إذا كان لديك حوض خاص بطائر، فهذا يجذب الأفاعي إليها داخل الحديقة.