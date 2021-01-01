الزمالك يعترض على موعد مباراتي المقاصة

اعترض مسؤولو الزمالك على موعد مباراتي الفريق أمام مصر المقاصة ببطولة كأس مصر ومسابقة الدوري، المقرر لهما 22 و28 يونيو/ حزيران الجاري على الترتيب.
وكان اتحاد الكرة عدل موعد مباراتي الزمالك أمام مصر المقاصة ليتم إقامتهما في الخامسة مساء بدلا من التاسعة من الأيام نفسها.
وقال مصدر داخل الزمالك لكووورة: "لا نعلم سبب تعديل موعد مباراتي الزمالك رغم عدم تغيير موعد مباريات الفريق المنافس".
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