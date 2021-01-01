الزمالك يعترض على موعد مباراتي المقاصة

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الزمالك

اعترض مسؤولو الزمالك على موعد مباراتي الفريق أمام مصر المقاصة ببطولة كأس مصر ومسابقة الدوري، المقرر لهما 22 و28 يونيو/ حزيران الجاري على الترتيب.

وكان اتحاد الكرة عدل موعد مباراتي الزمالك أمام مصر المقاصة ليتم إقامتهما في الخامسة مساء بدلا من التاسعة من الأيام نفسها.

وقال مصدر داخل الزمالك لكووورة: "لا نعلم سبب تعديل موعد مباراتي الزمالك رغم عدم تغيير موعد مباريات الفريق المنافس".

وأضاف: "هناك ظلم واضح للزمالك بخوض مباراتي المقاصة في الخامسة مساء وسط الأجواء شديدة الحرارة التي نعيشها حاليا".

وتابع: "لا نمانع خوض مباراتي المقاصة في السابعة مساء بدلا من التاسعة، لكن إقامتها في الخامسة يُزيد من متاعب الفريق بسبب درجات الحرارة المرتفعة".

وأتم المصدر: "سيتم رفع الأمر لمجلس إدارة النادي وتسجيل اعتراض الجهاز الفني على موعد الخامسة مساء وذلك لتقديم اعتراض رسمي لاتحاد الكرة خلال الساعات القادمة".

المصدر: kooora

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