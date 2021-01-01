أعطى الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق نادي الزمالك، الضوء الأخضر لإدارة النادي الأبيض برئاسة حسين لبيب من أجل التعاقد مع متوسط ميدان فريق الوداد البيضاوي المغربي وليد الكرتي، وفقا لما جاء عبر تقارير صحفية مغربية.
صحيفة "LE 360" المغربية، كشفت اليوم الجمعة، عن قيام كارتيرون بإعطاء الضوء الأخضر لإدارة الزمالك من أجل التعاقد مع الكرتي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
ويأتي رغبة كارتيرون في التعاقد مع الكرتي من أجل تدعيم وسط الملعب في ظل اقتراب الدولي التونسي فرجاني ساسي من الرحيل عن القلعة البيضاء بعد نهاية عقده والذي ينتهي بنهاية الموسم الحالي.
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التعليقات على تقارير مغربية: كارتيرون أعطى الضوء الأخضر للتعاقد مع الكرتي
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