تقارير مغربية: كارتيرون أعطى الضوء الأخضر للتعاقد مع الكرتي



وليد الكرتي وليد الكرتي

أعطى الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق نادي الزمالك، الضوء الأخضر لإدارة النادي الأبيض برئاسة حسين لبيب من أجل التعاقد مع متوسط ميدان فريق الوداد البيضاوي المغربي وليد الكرتي، وفقا لما جاء عبر تقارير صحفية مغربية.



صحيفة "LE 360" المغربية، كشفت اليوم الجمعة، عن قيام كارتيرون بإعطاء الضوء الأخضر لإدارة الزمالك من أجل التعاقد مع الكرتي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.



ويأتي رغبة كارتيرون في التعاقد مع الكرتي من أجل تدعيم وسط الملعب في ظل اقتراب الدولي التونسي فرجاني ساسي من الرحيل عن القلعة البيضاء بعد نهاية عقده والذي ينتهي بنهاية الموسم الحالي.

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ويعتبر الكرتي (26 عامًا) أحد أبرز لاعبي الوداد في الموسم الحالي، حيث شارك في 32 مباراة سواء كانت محلية أو قارية ليسجل خمسة أهداف ويصنع مثلهم.اسم الكرتي لم يتردد للمرة الأولى داخل نادي الزمالك، حيث ارتبط اللاعب بالانتقال للقلعة البيضاء في الموسم الماضي قبل أن يتمسك مدربه فوزي البنزرتي باللاعب.ويمتلك الزمالك في قائمته الحالية بخلاف فرجاني ساسي كل من التونسي حمزة المثلوثي وسيف الدين الجزيري والثنائي المغربي أشرف بنشرقي وحميد أحداد، كما يلعب الإيفواري رزاق سيسيه على سبيل الإعارة مع الاتحاد السكندري والمغربي محمد أوناجم مع الوداد البيضاوي.