بريطانيا.. تحذير صادم بشأن سلالة كورونا الهندية



سلالة كورونا الهندية سلالة كورونا الهندية

حذرت السلطات الصحية في بريطانيا من مخاطر تفشي سلالة "دلتا" المتحورة من فيروس كورونا، والتي اكتشفت لأول مرة في الهند، ويهدد خطط الحكومة برفع القيود الصارمة المفروضة للحد من انتشار "كوفيد-19".







قالت هيئة الصحة العامة في إنجلترا، الجمعة، إن عدد الإصابات بسلالة كورونا الهندية في بريطانيا ارتفع بواقع 29892 حالة وأصبحت 42323 إصابة، مشيرة إلى أن أكثر من 90% من الحالات الجديدة تعود إلى هذه الطفرة، وفقا لوكالة "رويترز" الإخبارية.

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وقال الخبير الوبائي البريطاني البارز نيل فيرجسون إنه من المفترض أن سلالة "ديلتا" تتجاوز بمقدار 60% من حيث القدرة على التفشي سلالة "ألفا" التي اكتشفت في مقاطعة كنت جنوب شرقي إنجلترا وكانت الطفرة السائدة في البلاد سابقا.كانت إدارة الصحة العامة البريطانية أكدت في بيان أن الدراسات تشير "إلى أن سلالة دلتا (الهندية) مرتبطة بزيادة خطر انتقال (الفيروس) في المنازل بحوالي 60% مقارنة بالسلالة البريطانية".وأضافت أن "اللقاحات أقل فاعلية - بنسبة 17% ضد دلتا مقارنة بـ ألفا بعد الجرعة الأولى.. لكن، هناك انخفاض طفيف فقط في الفاعلية بعد الجرعة الثانية من اللقاح، وبالتالي فإن الحماية الرئيسية ضد دلتا هو التطعيم الكامل".تأتي التحذيرات قبيل قرار متوقع لرئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بأن حكومته ستمضي في رفع إجراءات الإغلاق والعزل العام المفروضة حتى 21 يونيو أو سيتم تمديدها كافة أو جزئيا.ويرى بعض العلماء أن الإبقاء على القيود المفروضة لمواجهة كورونا، سيسمح بتخفيف الوضع لأن المزيد من الناس سيتلقون خلال هذه الفترة الجرعة الثانية من اللقاح ضد كورونا.