ثلاثية إيطاليا بمرمى تركيا في افتتاح يورو 2020 .. فيديو



منتخب إيطاليا منتخب إيطاليا

افتتح منتخب إيطاليا بطولة كأس الأمم الأوروبية “ يورو 2020” بفوز عريض على نظيره التركي بثلاثة أهداف دون مقابل، في الجولة الأولى للمجموعة الأولى من دور المجموعات.



مريح ديميرال مدافع منتخب تركيا افتتح التسجيل للطليان في الدقيقة 53 بهدف عكسي في شباك بلاده، بعد فشله في إبعاد الكرة العرضية التي أرسلها دومينيك بيراردي من الجهة اليمنى.



وفي الدقيقة 67، سجل تشيرو إيموبيلي الهدف الثاني لمنتخب إيطاليا من متابعة لتسديدة زميله سبينازولا والتي تصدى لها شاكير حارس مرمى تركيا، لترتد لـ تشيرو والذي وضع الكرة بسهولة في الشباك.

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وفي الدقيقة 79، أكد لورينزو إنسيني انتصار الطليان بتسجيله الهدف الثالث بتسديدة رائعة بباطن القدم، حيث استغل لاعبو إيطاليا خطأ في التمرير من شاكير حارس مرمى تركيا، ليمرر لاعبو " الأزوري الكرات فيما بينهم، لتصل لـ إنسيني والذي لم يتوان في وضع الكرة في الشباك.وبتلك النتيجة، تحصل منتخب إيطاليا على أول 3 نقاط له في البطولة، وضعته مؤقتًا على صدارة ترتيب المجموعة الأولى، فيما توقف رصيد منتخب تركيا عند صفر من النقاط في المركز الرابع والأخير.ويتواجد المنتخبان الإيطالي والتركي في المجموعة الأولى لبطولة كأس الأمم الأوروبية “ يورو 2020” رفقة منتخبي سويسرا وويلز.أهداف فوز إيطاليا على تركيا في افتتاح يورو 2020https://twitter.com/i/status/1403445891986378754https://twitter.com/i/status/1403449297144672257https://twitter.com/i/status/1403452214387953665