إصابة لاعب الأهلي بفيروس كورونا

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تلقي الفريق الأول لكرة اليد بالنادي الأهلي، صدمة قوية بإصابة محترف الفريق أسامة الجزيري نجم منتخب تونس لكرة اليد بفيروس كورونا المستجد.







وكتب الجزيري على صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي: "لقد تأكدت إصابتي Covid 19 يوم 10 يونيو عند وصولي إلى المملكة العربية السعودية مع العلم أني أجريت تحليلا قبل السفر يوم 8 يونيو وكان سلبيا.. الرجاء من العائلة وكل الأصدقاء ملازمة الحذر".

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وكان أسامة الجزيري انضم للأهلي في سبتمبر الماضي قادما من الترجي التونسي في إطار خطة مجلس إدارة الأهلي لدعم الفرق الرياضية بالنادي للمنافسة على جميع البطولات.ويستعد فريق اليد بالنادي الأهلي، للموسم المقبل بعد انتهاء منافسات الموسم الحالي الذي نجح الفريق فيه بالتتويج بلقب كأس مصر بالفوز على غريمه التقليدي نادي الزمالك في المباراة النهائية بنتيجة ٢٦-٢٣ .وكان الزمالك توج بلقب دوري المحترفين على حساب الأهلي بعدما وصل الفريقان إلى مباراة فاصلة نجح الزمالك في حسم اللقب فيها بالفوز بنتيجة 18 -17 ليتوج بلقب بطولة الدوري للمرة الـ17 في تاريخه.