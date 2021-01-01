إصابة لاعب الأهلي بفيروس كورونا

تلقي الفريق الأول لكرة اليد بالنادي الأهلي، صدمة قوية بإصابة محترف الفريق أسامة الجزيري نجم منتخب تونس لكرة اليد بفيروس كورونا المستجد.
وكتب الجزيري على صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي: "لقد تأكدت إصابتي Covid 19 يوم 10 يونيو عند وصولي إلى المملكة العربية السعودية مع العلم أني أجريت تحليلا قبل السفر يوم 8 يونيو وكان سلبيا.. الرجاء من العائلة وكل الأصدقاء ملازمة الحذر".
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