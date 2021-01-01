

تفاصيل واقعة "الصورة الفاضحة" في مصر .. فيديو تفاصيل واقعة "الصورة الفاضحة" في مصر .. فيديو

كشفت مصادر أمنية تفاصيل جديدة في واقعة الصورة الفاضحة لشاب وفتاة داخل سيارة على الطريق الدائري، في وضع غير لائق، وتم القبض على القائمين على نشر الصورة بعد زعم التقاطها من كاميرات الرادارات الخاصة بوزارة الداخلية.



قالت المصادر: «إن الجهات المختصة ومباحث المعلومات بوزارة الداخلية فحصت ما تم نشره على «فيس بوك»، وبعض المواقع الإلكترونية لصورة ضوئية لأحد النماذج المرورية، وهي نموذج 125، والتي تضمنت صورة فاضحة لشاب داخل سيارة، وبجواره فتاة في وضع غير لائق، وزعمت المواقع والتواصل الاجتماعي أن تلك الصورة تم التقاطها بواسطة رادار الدائري».



وأضافت المصادر: إنه بالفحص تم تحديد وضبط القائمين على نشر الصورة عن طريق تحديد «أي. بي» الخاص بجهاز الكمبيوتر الذي قام بنشر هذه الصور، وتم التوصل إلى وتبين أنه «طالب» مقيم في الشرقية، حيث حاول الإنكار في البداية، إلا أنه بمواجهته اعترف بحبه وعشقه إلى السيارات، وأنه يقوم بمتابعة عدد من المواقع المتخصصة في السيارات، وأنه شاهد هذه الصورة على «فيس بوك»، وقام بإعادة نشرها على صفحته الخاصة، بهدف زيادة التفاعل، وزيادة أرباحه التي يتحصل عليها من الصفحة.

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وتابعت المصادر: أن الفحص توصل المتهم الثاني الذي قام بنشر الصورة، وتبين أنه متعهد حفلات، ويقيم في القاهرة، حيث تم التوصل إليه، بمواجهته، أقر بقيامه بنشر الصورة، عقب حصوله عليها أثناء تصفحه بعض الصفحات الساخرة على «فيس بوك» بغرض السخرية، وجذب الانتباه، والحصول عل عدد أكبر من المتابعين، نظراً لطبيعة عمله، وقاما بحذف الصورة عقب انتشار ردود أفعال سلبية حيالها، وتولت النيابة التحقيق.