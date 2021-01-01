إنفوجراف..7 سنوات نهضة شاملة..الزراعة في عيون الرئيس السيسي



الرئيس السيسي الرئيس السيسي

أصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي والمكتب الإعلامي للوزارة، عدد خاص من الانفوجراف والفيديو، بمناسبة مرور ٧ سنوات على تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي الحكم، بعنوان: "الرئيس السيسي .. ٧ سنوات من الإنجازات نهضة زراعية شاملة (٢٠١٤- ٢٠٢١).



واستعرض العدد ملخصا بالعناوين حول أهم الإنجازات والطفرات التي تحققت في القطاع الزراعي ومجالاته المختلفة من انتاج نباتي وحيواني وداجني وسمكي، فضلا عن المشروعات التنموية الكبرى والعملاقة التي تم تنفيذها على مدار السنوات السبع الأخيرة منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي الحكم، والتي ساهمت في تحقيق نهضة زراعية شاملة في مصر، واستمرار قطار التنمية الزراعية في جميع ربوع مصر، ذلك بالإضافة إلى مجال التحول الرقمي، ومجال دعم الصادرات الزراعية المصرية، والخدمات والدعم غير المسبوق والذي تقدمه الدولة للفلاح والمربي.



وجاءت العناوين كالتالي:

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أولا مشروعات تنموية زراعية عملاقة :• أكثر من 320 مشروعا زراعيا تنموي بتكلفة تجاوزت 40 مليار جنيه.• مشروع الدلتا الجديدة اضخم مشروع استصلاح في المنطقة بتكلفة 250 مليار جنيه.• مشروعات للتوسع الافقي تستهدف أكثر من 2 مليون فدان.• المشروع القومي لتنمية البحيرات ومشروعات عملاقة في مجال الثروة السمكية بمناطق غليون وشرق التفريعة والديبة.• البرنامج القومي لإنتاج بذور الخضر لتقليل فاتورة الاستيراد• المزارع الافريقية المشتركة لتعزيز التعاون مع دول القارة السمراء• مشروع تنمية الريف المصري لاستصلاح وزراعة ١.٥ مليون فدان• التوسع الرأسي لزيادة الإنتاجية وتحقيق طفرة في الأمن الغذائي• المشروع القومي للصوب بهدف انتاج محاصيل عالية الجودة والإنتاجية مع توفير غذاء صحي وآمن للمواطنين• انتهاء المرحلة الأولى لمنظومة تحديث الري في ١ مليون فدان واطلاقها في مساحة ٣.٧ مليون من خلال برنامج تمويلي قوي.ثانيا أهم ما حققته مصر على المستوى الدولي في مجال الزراعة:مصر تنجح في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الدواجن وبيض المائدة والألبان والأسماك و7 محاصيل رئيسيةمصر الأولى عالميا في تصدير الموالح والفراولة المجمدة والثالثة في إنتاج السمك البلطي والأول افريقيا في الاستزراع السمكيمصر تنضم ولأول مرة لعضوية الاتحاد الدولي لحماية الأصناف النباتية (اليوبوف)معامل وزارة الزراعة مرجعية للاتحاد الافريقي في فحص وسلامة الغذاءثالثا في مجال الانتاج النباتي:• 24 هجين وصنف جديد تم استباطهم وتسجيلهم لمحاصيل الخضر للتداول التجاري: الطماطم – الباذنجان – الففل – الكنتالوب – البطيخ – البازلاء – البسلة - الفصوليا• 25 صنف جديد تم استنباطهم لمحاصيل: الذرة الصفراء – الفول البلدي – القطن – الشعير – البصل – الفول السوداني – محاصيل الأعلافرابعا في مجال دعم المزارعين:• 6 مليار جنيه سنويا إجمالي تمويل المحاصيل الإستراتيجية بفائدة ميسرة 5% وتتحمل الدولة عنها دعم بواقع 7 % بما يعادل أكثر من 500 مليون جنيه مصرى سنوياً.• 5,2مليار جنيه حجم الإقراض من برنامج التنمية الزراعية ‏ADP ‏ لصالح ١١١ الف مستفيد لتمويل الانشطة الزراعية والحيواني.خامسا في مجال الثروة الداجنة:• 100 مليار جنيه استثمارات في الثروة الداجنة وتوفير ٣ مليون فرصة عمل.• مصر تنتج 1.4 مليار طائر و 13 مليار بيضة سنويا.• إعتماد وتسجيل (30) منشأة معزولة خالية من مرض انفلونزا الطيور بناء على موافقة المنظمة العالمية الصحة الحيوانية (OIE ).• إتاحة فرص إستثمارية جديدة وتخصيص 22 موقعا للإستثمار في الثروة الداجنة خارج الوادي لتوفير الآمان الحيوي.• إنشاء وتطوير خط جديد لإنتاج لقاحات الدواجن وزيادة الطاقة الإنتاجية من 120 مليون إلى 2 مليار جرعة سنوياً .سادسا في مجال الإنتاج الحيواني :• 28 ألف مستفيد من المشروع القومي للبتلو بإجمالي 4.6 مليار جنية• (600) نقطة تلقيح اصطناعي حديثة مجهزة بالوحدات البيطرية• استهداف تطوير 826 مركز لتجميع الألبان واعتماد قروض لعدد (97) مركز بإجمالى مبلغ 253 مليون جنيه بفائدة ميسرة ٥٪• ٣٢٨ الف مزارع استفادوا من مبادرة تأجيل الأقساط المستحقة عليهم بإجمالى مديونية قدرها 8.9 مليار جنيه• 1045 قافلة بيطرية علاجية مجانية تم إطلاقها بمختلف محافظات الجمهورية لدعم المربين.سابعا في مجال دعم الصادرات الزراعة المصرية :• الصادرات الزراعية المصرية تتحدى "كورونا" وتتجاوز 5.2 مليون طن بقيمة ٢.٢ مليار دولار• 150 دولة تستورد 255 سلعة من الصادرات الزراعية المصريةثامنا في مجال التحول الرقمي:• اطلاق منظومة كارت الفلاح الذكي في ٢٣ محافظة حتى الآن.• ميكنة خدمات الحجر الزراعي وربط الموانئ المصرية وخدمات المعامل لتقديم الخدمات بشكل رقمي• تدريب 8000 مستخدم في الجمعيات الزراعية على استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي.• استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي في حصر مساحات المحاصيل الزراعية.