ضبط 3 أطنان من خام الذهب في أسوان



خام الذهب خام الذهب

شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسوان، اليوم الجمعة ، حملة مكبرة لضبط الخارجين عن القانون، تنفيذًا لتوجيهات اللواء عصام عثمان، مدير الأمن .



ففي مجال ضبط التنقيب عن خام الذهب تم ضبط متهم ، وسيارة ، علاوة على مصادرة (60) جوال من أحجار الكوارتز والتى تزن نحو (3) أطنان .



وتركت نتائج الحملة الأمنية الأثر الطيب والملموس لدى المواطنين، ورسخت لديهم الشعور بالأمن وعمقت الثقة في جهاز الشرطة وقدرته على ضبط الخارجين على القـانون وملاحقتهم وتقديمهم للعدالة.

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يأتي ذلك في ضوء خطة المديرية بتنفيذ استراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف التواجد الشرطي بالشارع لإعادة الانضباط وإحكام السيطرة الأمنية ومكافحة الجريمة بشتى صورها خاصة أعمال البلطجة والاتجار في المواد المخدرة والأسلحة النارية بدون ترخيص.وكان قد أجرى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، جولة تفقدية داخل المنطقة الصناعية القديمة بالعلاقي شملت عدد من المصانع المتخصصة في إنتاج الأثاثات والبويات وصقل وتقطيع الرخام والجرانيت ، إضافة إلي تفقد 2 مراكز معتمدة لصيانة السيارات من كبرى الشركات العالمية من ضمن 150 مصنع صغير ومتوسط داخل المنطقة الصناعية تصل إستثمارتهم إلى 450 مليون جنيه مما ساهم في توفير المئات من فرص العمل .كما قام محافظ أسوان بتفقد المنطقة الخدمية والتي تضم 30 محل حيث وجه لتذليل كافة العقبات أمام المستأجرين وإستغلالها لخدمة العاملين بالورش والمصانع والمترددين عليها.وأعقب ذلك عقد المحافظ، إجتماع مع بعض مستثمرى المنطقة وممثلي أصحاب الورش للوقوف من أرض الواقع على أهم العقبات والمشاكل التى تواجه المستثمرين والمنتفعين سواء أصحاب المصانع أو الورش الحرفية للمساهمة في إيجاد حلول واقعية وسريعة لإنتظام سير العمل بها والتي من أبرزها مشاكل مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء والطرق ، بجانب قلة الخدمات العامة ، علاوة على تراكم فوائد الإيجارات علي أصحاب الورش الحرفية لسنوات ماضية.كما أجرى “عطية”، إتصالاً تليفونياً باللواء محمد الزلاط رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية للتنسيق من أجل تذليل العقبات وإنهاء المشاكل المتراكمة منذ سنوات عديدة ، وأيضاً تخصيص مساحة 10 ألاف م2 لإنشاء أكبر مصنع للرخام والجرانيت بواسطة المحافظة في ظل توافر الثروات التعدينية والمحجرية.وكشف المحافظ عن أنه جارى أيضاً التنسيق مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية لخلق إمتداد للمنطقة بمساحة 50 فدان لإنشاء مصانع جديدة تحقق الإستفادة المثلى للمزايا النسبية المتعلقة بالإحتياطيات الهائلة ولاسيما من الجرانيت والرخام بدلاً من نقله إلى خارج المحافظة وتسببه فى تهالك البنية التحتية والطرق السريعة.