أول رد من مدرسة واقعة التنمر على عدم قبول طالبة بسبب شعرها



مدرسة ماريا أوزيليا تريتشي مدرسة ماريا أوزيليا تريتشي

كشفت مدرسة ماريا أوزيليا تريتشي، التابعة للكنيسة الكاثوليكية في مصر، حقيقة واقعة عدم قبول طالبة بسبب شعرها الكيرلي بناء على ما نشره والدها .



ونفت المدرسة في بيان لها ما هو منسوب إليها من اتهامات حول رفض قبول الطفلة مارلي مرقس عادل، التي تقدمت للالتحاق بالمدرسة لمرحلة رياض الأطفال بسبب شعرها.



وقالت المدرسة في بيانها إن الطفلة، تم قبولها مبدئيا بالفعل، وكتب على الورقة الخاصة بها «ok»، وحملت إمضاء المسؤول عن لجنة التقييم بذلك.

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وأوضحت المدرسة أن اختيار الطلاب يتم على أساس عدة عناصر من ضمنها المظهر الشخصي، ولم يكن العنصر الأساسي، وما كتب كتعليق بخصوص الشعر، كان معناه تنسيق الشعر وتهذيبه فقط ، حث أنه من قواعد المدرسة الالتزام بمظهر لائق في اللبس والشعر والأظافر والحذاء.وأشارت المدرسة، أنه تم معاملة الطفلة المذكورة بكل لطف واهتمام ولم يصدر من لجنة التقييم أي إيذاء نفسي للطفلة مطلقا ، وبالرغم من ذلك فوجئت إدارة المدرسة بعد مدة زمنية -نصف ساعة تقريبا- بقدوم الأب منفعلا، لسحب الملف، وحاولنا أن نتفاهم معه عما حدث من سوء فهم واحترام مشاعره، وبناء على ذلك، اعتذرنا، لكنه أصر على سحب ملف الطفلة، رغم تجاوزه ببعض الكلمات الجارحة لنا، لكننا كما هو معروف عنا، استقبلنا غضبه بكل صدر رحب وتعامل راقي.وتابعت المدرسة في بيانها :" مما سبق أردنا توضيح الأمر، وتقديم شكرنا لكل الداعمين لنا، سواء من الجهات المعنية وأولياء الأمور الأعزاء والطالبات والخريجات، والمدرسة غنية عن التعريف بمبادئها الثابتة، ومنها احترام الغير، وقبول الآخر، لخلق مواطنين صالحين لوطنهم، ودعمنا الكامل لا للتنمر".وكان والد الطفلة مارلي مرقس عادل أكد ان ادارة المدرسة أصرت على قبول الملف بعد التصريحات التي اساءت للطفلة على حد قوله ، قائلا : “ أنا مسكتش انا رجعت مارلي البيت ورجعتلهم وفضلوا يعتذروا واصروا انهم يخلوا الفايل بس انا سحبته”.وردت ساندرا عماد إحدى صديقاته على منشوره عبر صفحته على فيس بوك :" انا شعري كيرلي وكنت لسه طلعه من المدرسة بس عمري ما حد قال حاجه بالعكس ساعات لما بيكون في حفله تبع مدرسه يقولو اني شعري حلو جدا حضرتك رولز هي أن اي بنت شعرها طويل تلمه في المدرسة ممكن الكلام وصل لحضرتك بشكل غلط جدا انا خريجة من ٢٠١٩ يعني كانت نفس الإدارة بنفس راهبات ، لما بنروح بيستقبلونا كويس جدا".وشكا مرقس عادل من عدم قبول ابنته في احدى المدارس التابعة لإدارة روض الفرج التعليمية بسبب مظهرها.وقال مرقس عادل والد الطفلة مارلي مرقس عادل عبر الفيس بوك :" يؤسفني إني أقول إن نفسية بنتي (مارلي مرقس عادل) اتدمرت بسبب التنمر وإن المدارس بقي ليها شروط معينة فالطفل غير المتعارف عليها الطفلة مستواها كويس جدا في التقييم انجليزي وعربي ومهارات بس المشكلة في ( شعرها) أيوة زي ما قريتم كده "شعرها " ان شعرها كيرلي ومش ناعم".وتابع قائلا :" الميس خرجت تقول ان الكومنت الوحيد علي البنت (شكلها مش حلو) بصيتلها بااستغراب وبصيت للبنت أتأكد من لبسها وشكلها قالتلي شعرها ومسكته بإيديها وهي مستاءة .. قلتلها شعرها طبيعته كده المهم مطولناش عشان الكلام كان قدام الطفلةبس طبعا الطفلة كانت سامعة ومركزة في كل ده ".واضاف قائلا :"البنت رجعت مضايقة ونفسيتها وحشة جداا بأي منطق يتسببوا في أذي نفسية طفلة بالشكل المؤسف دهازاي يبقي تقييم الطفل يبقي من خلال شكله او شعره ازاي يتنمروا عالطفلة بالشكل دهازاي تتكلمي كده قدام الطفلة".واختتم قائلا :" ياريت بجد كفاية ضغوط علي الأسرة والطفل في تقديمات المدارس احنا مش داخلين حرب".من جانبه قال مصدر بمديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة انه سيتم التحقيق في صحة الاستمارة المنشورة واذا ثبت صحتها سيتم اتخاذ إجراء قانوني ضد من قام بإجراء التقييم وإدارة المدرسة.وأشار المصدر إلى أن إجراءات التقييم التي أقرتها الوزارة لا تعتمد على مظهر الطالب وانما قدراته التعليمية.