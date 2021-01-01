أعلنت جامعة عين شمس عن طريقة تلقي الجرعة الأولي من لقاح كورونا “كوفيد 19” لأعضاء هيئة التدريس والإداريين العاملين بجامعة عين شمس.
تبدأ الإجراءات بتسجيل البيانات على اللينك المرفق، حيث يتم إرسال رسالة نصية من قِبل وزارة الصحة “egy health” في غضون أيام من التسجيل، محدد بها تاريخ تلقي الجرعة.
وأضافت الجامعة أنه عند استلام تلك الرسالة، يتوجه صاحبها إلى مركز التدريب وتطوير التعليم “EMP” في الدور الخامس من الساعة ٩ صباحا وحتي الـ 1 ظهرا، لتلقي التطعيم، مع ضرورة إحضار أصل وصورة بطاقة الرقم القومي.
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التعليقات على لأعضاء هيئة التدريس والإداريين.. خطوات الحصول على لقاح كورونا بجامعة عين شمس
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