ادرس في إندونيسيا وتعرف على شروط التقديم.. عبر هذا الرابط

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أعلنت إدارة البعثات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن أفادت سفارة جمهورية اندونيسيا بالقاهرة بشأن تقديم جامعة سبلاس مارت الحكومية في إندونيسيا منحة دراسية لمرحلة البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في التخصصات المختلفة للطلاب الأجانب.



وأشارت إلى أنه للإطلاع على كافة شروط التقدم للمنح المختلفة بالجامعة ، وكذا مواعيد انتهاء التقدم يُرجى زياره الموقع الإلكتروني التالى:

https://io.uns.ac.id/uns-scholarship-2021/

https://io.uns.ac.id/admission

https://spmb.uns.ac.id/international/registration/step-one

وذلك علما بأن الإدارة المركزية للبعثات لا تتحمل ايه نفقات عن هذه المنح.





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وكانت قد أعلنت إدارة البعثات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن أفادت سفارة اليابان في القاهرة بأن الحكومة اليابانية أعلنت عن تقديم منح للدراسة فى الكليات المتخصصة فى مجال التكنولوجيا في اليابان لعام 2022 للطلبة المصريين الذين يرغبون فى استكمال دراستهم، وسوف تكون استمارة التقديم متاحة على موقع السفارة على الانترنتبينما للإطلاع على المؤهلات المطلوبة وكافة شروط التقدم والتفاصيل الخاصة بالمنحة والاختيار ، وكذا مواعيد انتهاء التقدم يُرجى زياره الموقع الالكترونى التالي:https://www.eg.emb-japan.go.jp/itpr_en/11_000001_00153.htmlhttps://www.studyinjapan.go.jp/en/smap-stopj-applications-technology.htmlوذلك علما بأن الإدارة المركزية للبعثات لا تتحمل ايه نفقات عن هذه المنح.