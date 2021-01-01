تفاصيل إعلان نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس



نتيجة الصف الثالث الإعدادي نتيجة الصف الثالث الإعدادي

نتيجة الصف الثالث الاعدادي يبحث عنها الآن أولياء الأمور والطلاب وسط حالة من القلق والترقب بعد ان انتهت رسميا امتحانات الصف الثالث الاعدادي معظم محافظات الجمهورية.



اعتماد نتيجة الصف الثالث الاعدادي برقم الجلوس

وأعلنت وزارة التربية والتعليم، أنه سوف يتولى محافظ كل محافظة اعتماد نتيجة الصف الثالث الاعدادي برقم الجلوس في محافظته.



وأكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، أنه سوف تحتسب الدرجة الحاصل عليها الطالب في نتيجة الصف الثالث الاعدادي من 280 درجة.

قد يعجبك أيضا...

واوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن طلاب الصف الثالث الاعدادي الذين تخلفوا عن أداء امتحانات الصف الثالث الاعدادي التكميلية للفصل الدراسي الأول أو لم يجتازوها؛ سيسمح لهم بخوض امتحانات الفصل الدراسي الثاني، لكن بشرط.وقالت وزارة التربية والتعليم،: بعد امتحانات الصف الثالث الاعدادي الخاصة بالفصل الدراسي الثاني؛ تعقد لهؤلاء الطلاب امتحانا تكميليا في محتوى الفصل الدراسي الأول، بنفس مواصفات الامتحان الذي تم عقده في نهاية الفصل الدراسي الأولوشددت وزارة التربية والتعليم على أن اجتياز الامتحان التكميلي لطلاب الشهادة الإعدادية؛ يعد شرطا أساسيا لـ إعلان نتيجة الصف الثالث الاعدادي برقم الجلوس ، وإلا سيتم حجبها للطالب.انتهاء امتحانات الصف الثالث الاعدادي بالمحافظاتوكانت قد انتهت امتحانات الاعدادية بالقاهرة والاسماعيلية واسيوط والبحيرة والدقهلية والقليوبية والاقصر وبني سويف والشرقية والبحر الاحمر يوم الاثنين 7 يونيو 2021 ، بينما انتهت امتحانات الاعدادية في الجيزة ومطروح وسوهاج والمنيا والاسكندرية والمنوفية و كفر الشيخ وبورسعيد يوم الخميس 10 يونيو 2021واكدت مديريات التربية والتعليم بجميع المحافظات ان اعمال تصحيح امتحانات الصف الثالث الاعدادي تتم حاليا على اكمل وجه ، مع الالتزام بالتعليمات الخاصة بالحرص على الدقة في تقدير و رصد و تجميع الدرجات داخل كنترولات امتحانات الصف الثالث الاعدادينتيجة الصف الثالث الاعدادي برقم الجلوسواوضحت مديريات التربية والتعليم انه بمجرد الانتهاء التام من تقدير و رصد درجات امتحانات الصف الثالث الاعدادي داخل الكنترولات ، سوف يتم فورا تجميع النتيجة و عرضها على كل محافظ في محافظته تمهيدا لاعتماد واعلان نتيجة الصف الثالث الاعدادي برقم الجلوسرابط نتيجة الصف الثالث الاعدادي برقم الجلوسوشددت المديريات التعليمية على انه سوف يتم اعلان نتيجة الصف الثالث الاعدادي برقم الجلوس على الموقع الرسمي لكل مديرية من مديريات التربية والتعليم بمختلف المحافظات و ذلك عبر رابط نتيجة الصف الثالث الاعدادي برقم الجلوس المعلن من جانب كل مديرية تعلبمية