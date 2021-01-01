قال الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، تعليقا على ما أثار حول الإذن بالذكر: "الفرض ليس فيه إذن مثل الصلاة، والصوم، يعنى لا يجوز تقول تسمح لى أصوم أو أصلى".
وتابع الجندى، خلال حلقة برنامجه "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الخميس: "يوجد إذن فى النوافل يعنى لا يجوز للمرأة صوم النوافل إلا بالإذن من زوجها، ابنك عاوز يعكتف، لازم يستأذن منك عشان لا تبحث عنه فى أقسام الشرطة، الشيخ المربى مع مريده، وهو الذى يترك تلاميذ وأجيال مثلهم، والشيخ المربى هو الذى يعطى الإذن له فى ذكر أو ورد معين".
وقال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن المأذونين ليس لهم نقابة حتى يكون لهم نقيب، مضيفًا أن قول ما يسمى نفسه بنقيب المأذونين أن وزارة العدل ليس لها دخل في اعتماد شرط عدم وقوع الطلاق الشفوي إذا اتفق الطرفان على عدم الاعتداد به لا يقع.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على تعليق خالد الجندى على الإذن بالذكر .. فيديو
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق