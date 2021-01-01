أهم طرق علاج مشكلة دهون الكبد بحيل مجربة تعرفى عليها



طرق علاج مشكلة دهون الكبد طرق علاج مشكلة دهون الكبد

هل تبحثين عن أهم طرق علاج مشكلة دهون الكبد إليك كل ما لا تعرفينه عن الكبد الدهني وكيفية التخلص منه وحيل مجربة لتقليل مخاطره وفقا لموقع هيلث لاين



أصبح مرض الكبد الدهني شائعًا بشكل متزايد في أجزاء كثيرة من العالم ، حيث يصيب حوالي 25٪ من الناس على مستوى العالم



ويعد الكبد الدهني مرتبط بالسمنة ومرض السكري من النوع 2 واضطرابات أخرى تتميز بمقاومة الأنسولين.

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علاوة على ذلك ، إذا لم يتم التعامل مع الكبد الدهني ، فقد يتطور إلى أمراض الكبد الأكثر خطورة وغيرها من المشاكل الصحية إليك أهم طرق علاج مشكلة دهون الكبدما هو الكبد الدهني؟يحدث الكبد الدهني عندما تتراكم الكثير من الدهون في خلايا الكبد. على الرغم من أنه من الطبيعي وجود كمية ضئيلة من الدهون في هذه الخلايا ، فإن الكبد يعتبر دهنيًا إذا كان أكثر من 5٪ منه دهونأهم طرق علاج مشكلة دهون الكبدهناك العديد من العوامل التي قد تسبب أو تساهم في تطوير الكبد الدهنيالسمنة:تشير التقديرات إلى أن 30-90٪ من البالغين الذين يعانون من السمنة المفرطة مصابون بالكبد الدهني وقد يزداد الأمر سوء عند الأطفال بسبب السمنةمقاومة الأنسولين:أثبت الدراسات أن مقاومة الأنسولين ومستويات الأنسولين المرتفعة تزيد من تخزين الدهون في الكبد لدى الأشخاص المصابين بداء السكري من النوع 2 ومتلازمة التمثيل الغذائييساعد تناول الكربوهيدرات المكررة بشكل متكرر فى تخزين الدهون في الكبد ، خاصة عندما يتم تناول كميات كبيرة من قبل الأفراد الذين يعانون من زيادة الوزن أو مقاومة الأنسولينتناول المشروبات السكرية:المشروبات المحلاة بالسكر مثل الصودا ومشروبات الطاقة تحتوي على نسبة عالية من الفركتوز ، والذي ثبت أنه يؤدي إلى تراكم الدهون في الكبد لدى الأطفال والبالغينضعف صحة الأمعاء:تشير الأبحاث الحديثة إلى أن وجود خلل في بكتيريا الأمعاء ، أو مشاكل في وظيفة حاجز الأمعاء قد يكون بنسبة كبيرة بسبب وجود الكبد الدهنىأعراض الكبد الدهنيهناك العديد من علامات وأعراض الكبد الدهنيالتعب والضعفارتفاع مستويات إنزيمات الكبدارتفاع مستويات الأنسولينارتفاع مستويات الدهون الثلاثيةفقدان الشهيةالآلام المتوسطة والشديدة في البطناصفرار العين والجلدتشخيص الكبد الدهنيمن المهم أن ترى طبيبك بانتظام لإجراء الفحوصيات واختبارات الدم ويمكن تشخيص الكبد الدهني في مرحلة مبكرةهناك العديد من طرق علاج مشكلة دهون الكبد بما في ذلك فقدان الوزن وتقليل الكربوهيدرات. علاوة على ذلك ، يمكن أن تساعدك بعض الأطعمة على خسارة دهون الكبد.إليك حيل سريعه تخلصك من دهون الكبد-انقاض الوزن وتجنب الإفراط في تناول الطعام في حالة زيادة الوزن أو السمنة فيعد فقدان الوزن أحد أفضل الطرق لعكس حالة الكبد الدهني إذا كنت تعاني من زيادة الوزن أو السمنة.-قلل من الكربوهيدرات ، وخاصة الكربوهيدرات المكررة وتعد الطريقة الأكثر منطقية لمعالجة مشكلة الكبد الدهني هي تقليل الدهون الغذائية.- إنقاص الوزن وتجنب الإفراط في تناول الطعام ، بما في ذلك بعض الأطعمة في نظامك الغذائي وتقليل السكر والكربوهيدرات ، في تقليل دهون الكبد.