

الكرنب الكرنب

فوائد صحية غير متوقعة لتناول الكرنب لصحتك، فهو من الأطعمة الخارقة التى يمكن إضافتها إلى نظامك الغذائى ويمنحك كل كوب من الكرنب أكثر من 100٪ من الحد الأدنى اليومي المستهدف لفيتامين C التى تدعم المناعة وكذلك صحة الجلد والدماغ.







بالإضافة إلى ذلك، يحتوي الكرنب على كميات أقل من المعادن الرئيسية بما في ذلك البوتاسيوم والكالسيوم والمغنيسيوم والمنغنيز والحديد والنحاس والفوسفور، كما أنه يوفر فيتامينات ب الداعمة للطاقة وبعض أحماض أوميغا 3 الدهنية النباتية والبروتينات النباتية.

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مصدرًا رئيسيًا لفيتامين Kيعتبر الكرنب مصدرًا رئيسيًا لفيتامين K الضروري لصحة العظام حيث أظهرت العديد من الدراسات أن النقص مرتبط بزيادة مخاطر الكسور وهشاشة العظام.يحارب الالتهاباتيعتبر الكرنب مصدرًا قويًا لمضادات الأكسدة المعروفة بتقليل الالتهاب، وهو سببا للشيخوخة المبكرة والمرض.وتعمل مضادات الأكسدة أيضًا على مقاومة الإجهاد التأكسدي والذي يحدث عندما يكون هناك عدم توازن بين إنتاج الجذور الحرة المدمرة للخلايا وقدرة الجسم على مواجهة آثارها الضارة.يحمي القلبالكرنب يقلل من نسبة الكوليسترول عن طريق زيادة إفرازه ومنع الكوليسترول من إعادة امتصاصه من الجهاز الهضمى إلى مجرى الدم.