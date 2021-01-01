فوائد صحية غير متوقعة لتناول الكرنب لصحتك، فهو من الأطعمة الخارقة التى يمكن إضافتها إلى نظامك الغذائى ويمنحك كل كوب من الكرنب أكثر من 100٪ من الحد الأدنى اليومي المستهدف لفيتامين C التى تدعم المناعة وكذلك صحة الجلد والدماغ.
بالإضافة إلى ذلك، يحتوي الكرنب على كميات أقل من المعادن الرئيسية بما في ذلك البوتاسيوم والكالسيوم والمغنيسيوم والمنغنيز والحديد والنحاس والفوسفور، كما أنه يوفر فيتامينات ب الداعمة للطاقة وبعض أحماض أوميغا 3 الدهنية النباتية والبروتينات النباتية.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على فوائد صحية غير متوقعة لتناول الكرنب
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق