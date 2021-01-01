لو عايز تخس.. إليك سبعة أطعمة سحرية



لو عايز تخس لو عايز تخس

يحلم الجميع بقوام مثالي وجسم متناسق فإذا كنت من ضمن هؤلاء يمكنك تناول هذه الأطعمة السبع.

الشوكولاتة الداكنة







كشفت دراسة نشرت تناول الشوكولاتة الداكنة يمكن أن يساعدنا في تقليل استهلاك المزيد من الأطعمة المالحة. الأطعمة الحلوة لأنها تقلل الرغبة الشديدة من خلال تعزيز الشبع، بالإضافة إلى ذلك ، يمكنه أيضًا تحسين وظائف القلب والحفاظ على ضغط الدم. كل هذا سيساعدنا في إنقاص الوزن، وفي دراسة أخرى ، وجد أن تناول الشوكولاتة الداكنة يمكن أن يقلل من مستوى هرمون الجريلين ، وهو الهرمون الذي يحفز الشهية.

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2. الشوفانحمية دقيق الشوفان هي أفضل خيار لوجبة الإفطار في فصل الشتاء إذا كنت ترغب في إنقاص الوزن. الشوفان مليء بالألياف التي تستغرق وقتًا للهضم. كما أن اتباع نظام غذائي دقيق الشوفان يزيد من مستوى "كوليسيستينين" ، وهو هرمون يتحكم في الشهية.يمكنك عمل وصفات الشوفان للغداء أو العشاء عن طريق إضافة العدس والخضروات المختلطة وبعض مساحيق التوابل.3. جذر الشمندريحتوي الشمندر على نسبة عالية من الماء ومنخفضة السعرات الحرارية. كلتا الخواص مفيدة لفقدان الوزن والشمندر ويمكن أيضًا استخدام الدرنات مثل العربية والبطاطا الحلوة للحد من الرغبة الشديدة في تناول الحلويات ، والتي تسبب لنا الكثير من الضرر، تقترح تناول جذر الشمندر والدرنات الأخرى 3-4 مرات في الأسبوع.4 بيضاتأشارت دراسة أجرتها جامعة سانت لويس في الولايات المتحدة إلى أنه إذا احتوت وجبة الإفطار على البيض ، فقد نشأ شعور بالشبع وساعد في منع الإفراط في تناول الطعام لمدة 26 ساعة القادمة. يساعدك البيض أيضًا على تحميل جميع الأحماض الأمينية الأساسية.5. بذر الكتانتشتهر بذور الكتان بقدرتها على قمع الشهية. تعد البذور مصدرًا رائعًا للألياف وأحماض أوميغا الدهنية التي تساعد في تقليل الرغبة الشديدة والجوع وتساعدك في النهاية على إنقاص الوزن. يمكن أن يكون تناول 1/2 ملعقة صغيرة من بذور الكتان يوميًا مفيدًا لصحتك.6. الكينوايمكن أن تساعدك الكينوا على محاربة الرغبة الشديدة بطريقتين. يمكن لمحتوى البروتين أن يزيد من عملية التمثيل الغذائي وبالتالي يقلل من الشهية بينما يخلق محتواه العالي من الألياف شعورًا بالامتلاء ويجعلك تستهلك سعرات حرارية أقل بشكل عام.7. السبانخهذه الخضار الورقية هي عنصر غذائي جيد خلال فصل الشتاء. يمكن أن يقلل السبانخ من مستوى هرمون الجريلين ، وهو الهرمون الذي يحفز الشهية. أظهرت بعض الدراسات أن السبانخ تحتوي على أغشية الأوراق الخضراء ، مما سيساعد على تهدئة شهيتك لفرس النهر ، أي الجوع للأطعمة غير الصحية. يزيد السبانخ أيضًا من مستويات الببتيد 1 الشبيه بالجلوكاجون (GLP-1) ، وهو هرمون مخفض للشهية.