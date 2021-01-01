لمنع الإصابة.. نصائح للوقاية من ارتجاع المريء

ارتجاع المريء، من أكثر الأمراض الصحية شيوعا و انتشارا بين العديد من الأشخاص، ويصاب البعض بـ ارتجاع المريء نتيجة بعض العادات اليومية و الغذائية الخاطئة التي تؤثر على صحتهم بالسلب.
وكشفت الدكتورة جيهان الدمرداش، أخصائيه تغذيه علاجيه و سمنه و نحافه، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الفيسبوك، بعض نصائح لمنع الإصابة بمرض ارتجاع المريء و التي تشمل:
- الحفاظ على وزن صحي.
- توقف عن التدخین.
- تناول وجبات صغیرة بدلا من كمیات كبیرة عدة مرات في الیوم.
- ارتداء ملابس فضفاضة و تجنب ارتداء الملابس التي تضغط على بطنك لأنھا یمكن أن تساعد في دفع الحمض إلى المريء.
- عدم النوم بعد الأكل وانتظر ساعتين على الأقل قبل النوم
- يفضل النوم علي مخدتين لأنھا تساعد في تقلیل ارتجاع محتویات المعدة إلى المريء.
- تناول الطعام ببطء وامضغه جیدا.
- تجنب الأطعمة والمشروبات التي تسبب ارتجاع المريء بما في ذلك الأطعمة الدھنیة أو المقلیة و صلصة الطماطم و الفواكه الحمضیة والأطعمة الحارة و منتجات الألبان كاملة الدسم و الشوكولاتة و الثوم و البصل و كثره الكافیین.
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