لمنع الإصابة.. نصائح للوقاية من ارتجاع المريء

آخر الأخبارالصحة والجمال › لمنع الإصابة.. نصائح للوقاية من ارتجاع المريء

صورة الخبر: نصائح للوقاية من ارتجاع المريء
نصائح للوقاية من ارتجاع المريء

ارتجاع المريء، من أكثر الأمراض الصحية شيوعا و انتشارا بين العديد من الأشخاص، ويصاب البعض بـ ارتجاع المريء نتيجة بعض العادات اليومية و الغذائية الخاطئة التي تؤثر على صحتهم بالسلب.

وكشفت الدكتورة جيهان الدمرداش، أخصائيه تغذيه علاجيه و سمنه و نحافه، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الفيسبوك، بعض نصائح لمنع الإصابة بمرض ارتجاع المريء و التي تشمل:

- الحفاظ على وزن صحي.
- توقف عن التدخین.
- تناول وجبات صغیرة بدلا من كمیات كبیرة عدة مرات في الیوم.
- ارتداء ملابس فضفاضة و تجنب ارتداء الملابس التي تضغط على بطنك لأنھا یمكن أن تساعد في دفع الحمض إلى المريء.
- عدم النوم بعد الأكل وانتظر ساعتين على الأقل قبل النوم
- يفضل النوم علي مخدتين لأنھا تساعد في تقلیل ارتجاع محتویات المعدة إلى المريء.
- تناول الطعام ببطء وامضغه جیدا.
- تجنب الأطعمة والمشروبات التي تسبب ارتجاع المريء بما في ذلك الأطعمة الدھنیة أو المقلیة و صلصة الطماطم و الفواكه الحمضیة والأطعمة الحارة و منتجات الألبان كاملة الدسم و الشوكولاتة و الثوم و البصل و كثره الكافیین.

المصدر: elbalad

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على لمنع الإصابة.. نصائح للوقاية من ارتجاع المريء

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
24185

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager