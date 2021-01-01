لمنع الإصابة.. نصائح للوقاية من ارتجاع المريء



نصائح للوقاية من ارتجاع المريء نصائح للوقاية من ارتجاع المريء

ارتجاع المريء، من أكثر الأمراض الصحية شيوعا و انتشارا بين العديد من الأشخاص، ويصاب البعض بـ ارتجاع المريء نتيجة بعض العادات اليومية و الغذائية الخاطئة التي تؤثر على صحتهم بالسلب.



وكشفت الدكتورة جيهان الدمرداش، أخصائيه تغذيه علاجيه و سمنه و نحافه، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الفيسبوك، بعض نصائح لمنع الإصابة بمرض ارتجاع المريء و التي تشمل:



- الحفاظ على وزن صحي.

- توقف عن التدخین.

- تناول وجبات صغیرة بدلا من كمیات كبیرة عدة مرات في الیوم.

- ارتداء ملابس فضفاضة و تجنب ارتداء الملابس التي تضغط على بطنك لأنھا یمكن أن تساعد في دفع الحمض إلى المريء.

- عدم النوم بعد الأكل وانتظر ساعتين على الأقل قبل النوم

- يفضل النوم علي مخدتين لأنھا تساعد في تقلیل ارتجاع محتویات المعدة إلى المريء.

- تناول الطعام ببطء وامضغه جیدا.

- تجنب الأطعمة والمشروبات التي تسبب ارتجاع المريء بما في ذلك الأطعمة الدھنیة أو المقلیة و صلصة الطماطم و الفواكه الحمضیة والأطعمة الحارة و منتجات الألبان كاملة الدسم و الشوكولاتة و الثوم و البصل و كثره الكافیین.