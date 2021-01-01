أحلى من المحلات .. طريقة عمل بطاطس ويدجز في المنزل

طريقة عمل بطاطس ويدجز
بطاطس ويدجز من الأطباق الجانبية التي يعشقها الكبار و الصغار نظرا لمذاقها الشهي واللذيذ مما يدفع العديد إلي شرائها من المطاعم، فقدمت الشيف نورا السادات مقدمة برنامج عمايل إيديا طريقة عمل بطاطس ويدجز في المنزل.
مقادير بطاطس ويدجز
5 حبات بطاطس مقطعة على 8 أجزاء
دقيق
نعناع مفروم
بابريكا
أوريجانو
ثوم بودرة
مياه
للتقديم:
خبز فرنساوي
زبدة بقدونس
طريقة تحضير بطاطس ويدجز
- تخلط جميع المكونات ثم تغلف بها البطاطس وتقلى في زيت غزير.
- يشوح الثوم مع الزبدة والبقدونس على النار ثم تضاف فوق شرائح الخبز.
- ترص شرائح الخبز على صاج فرن مبطن بورق الزبدة ثم يزج بالفرن حتى يحمص ويقدم مع البطاطس.
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