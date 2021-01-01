أحلى من المحلات .. طريقة عمل بطاطس ويدجز في المنزل



طريقة عمل بطاطس ويدجز طريقة عمل بطاطس ويدجز

بطاطس ويدجز من الأطباق الجانبية التي يعشقها الكبار و الصغار نظرا لمذاقها الشهي واللذيذ مما يدفع العديد إلي شرائها من المطاعم، فقدمت الشيف نورا السادات مقدمة برنامج عمايل إيديا طريقة عمل بطاطس ويدجز في المنزل.









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مقادير بطاطس ويدجز5 حبات بطاطس مقطعة على 8 أجزاءدقيقنعناع مفرومبابريكاأوريجانوثوم بودرةمياهللتقديم:خبز فرنساويزبدة بقدونسطريقة تحضير بطاطس ويدجز- تخلط جميع المكونات ثم تغلف بها البطاطس وتقلى في زيت غزير.- يشوح الثوم مع الزبدة والبقدونس على النار ثم تضاف فوق شرائح الخبز.- ترص شرائح الخبز على صاج فرن مبطن بورق الزبدة ثم يزج بالفرن حتى يحمص ويقدم مع البطاطس.