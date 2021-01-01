صينية اللحمة بالجبنة على طريقة الشيف شربيني

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صينية اللحمة بالجبنة

تعد صينية اللحمة بالجبنة من أشهى الأكلات الجديدة التى يمكن تقديمها على مائدة الأسرة فى المناسبات والعزومات.

نقدم لكم طريقة عمل صينية اللحمة بالجبنة بخطوات الشيف شربيني مقدم برنامج الشيف على قناة سي بي سي سفرة.

مقادير صينية اللحمة بالجبنة
جبنة موتزاريلا
لحمة مفرومة

بهارات

قرفة

زعتر

سماق
ثوم

بصل

دقيق

لبن

كريمة

فلفل ألوان مكعبات

2 مكعب مرقة

زبدة

زيت ذرة

ملح

فلفل أسود

طريقة عمل صينية اللحمة بالجبنة

* ابشري البصل والثوم وشوحيهم في الزيت على النار مع مكعب مرقة ثم ضعي اللحمة المفرومة والفلفل الالوان وملح وفلفل أسود

* ضعى القرفة والبهارات والزعتر والسماق والقليل من الدقيق ثم شوحي الدقيق في الزبدة مع مكعب مرقة وضعي اللبن والكريمة وقلبيهم جيدا.

* ضعي خليط اللحمة المفرومة في بايركس ثم ضيفي البشاميل والجبنة الموتزاريلا على الوجه ثم ادخلي البايركس الفرن حتى تسيح الجبنة ثم قدمي صينية اللحمة بالجبنة.

المصدر: قناة سي بي سي سفرة

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