

طريقة عمل الجمبرى البترفلاى فى المنزل في خطوات بسيطة طريقة عمل الجمبرى البترفلاى فى المنزل في خطوات بسيطة

يعتبر الجمبرى واحدًا من أشهى الأطباق البحرية التي دائمًا ما تجدها على السفرة المصرية، ويفضلها الكثيرون، سواء كبار أو صغار، ويرجع ذلك لسهولة تحضيره، كما أنه يمكن تقديمه على المائدة بأكثر من طريقة.



وللجمبرى فوائد كثيرة لاحتوائه على نسبة كبيرة من الفيتامينات والعناصر الغذائية التي من شأنها تعزيز صحة الجسم، وفى التقرير التالى نقدم لك طريقة مميزة وهى جمبرى البترفلاى والتي يتم تقديمها في المطاعم:



مكونات الجمبرى البترفلاى:

- جمبري بالقشر

قد يعجبك أيضا...

- ملعقة ثوم مفروم كبيرة- ملعقة كبيرة مستردة- ملعقة صغيرة كمون- عصير ليمونة كبيرة- ملح حسب الرغبةمكونات الصوص:- ملعقة زبدة كبيرة- ملعقة ثوم مفروم ناعم- ملعقة كبيرة مستردة- كوب كريمة طبخ "كريمة لباني"- نصف كوب ماء ونصف ملعقة نشا صغيرة- ملح وفلفل أبيض أو أسود حسب الرغبة.- شبت مفرومطريقة عمل الجمبرى البترفلاى:- قومى بفتح ظهر الجمبرى بسكين أو مقص، واحرصى على إزالة ما بداخله.- حضرى تتبيلة الجمبرى من خلال خلط الثوم المفروم والمستردة والكمون وعصير الليمون، ثم قومى بتتبيل الجمبرى بشكل جيد.- ضعى الجمبرى بعد تتبيله في الثلاجة وقومى بتحضير الصوص.طريقة تحضير الصوص:- ضعى الزبدة على درجة حرارة متوسطة، ثم اضيفى الثوم وبمجرد أن تذوب الزبدة قومى بإضافة المستردة وقلبيهم لثوانى.- ضعى عليهم الكريمة والمياه بالنشا وبمجرد الغليان قللى درجة الحرارة.- بمجرد أن يصبح القوام سميكًا بعض الشىء، اضيفى الملح والفلفل حسب الرغبة، ثم ارفعيها من على النار.- اضيفى الشبت إلى طبقك وقت التقديم.طريقة تسوية الجمبرى:- احضرى طاسة أو جريل، وقومى بتسخينها على النار جيدًا بعد وضع ملعقة زيت كبيرة.- اضيفى الجمبرى وابدأى بتسويته، واحرصى على وضعه من ناحية القشر أولًا.- اتركى الجمبرى على النار لمدة دقيقيتن، واحرصى على تقليبه جيدًا.- حضرى طبق التقديم وضعى الجمبرى أولًا، ثم اضيفى الصوص والشبت وقومى بالتقليب جيدًا.طريقة عمل الجمبرى الباترفلاى بخطوات بسيطة