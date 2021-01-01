لمراقبة الخليج العربي وإسرائيل.. روسيا تزود إيران بـ أقمار اصطناعية



روسيا تزود إيران بـ أقمار اصطناعية روسيا تزود إيران بـ أقمار اصطناعية

ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية أن روسيا تعتزم تزويد إيران بنظام أقمار اصطناعية متقدم من شأنه أن يمنح طهران قدرة غير مسبوقة على تعقب الأهداف العسكرية المحتملة في جميع أنحاء الشرق الأوسط وما وراءه.



وحسب الصحيفة فإن روسيا ستسلم إيران قمرا اصطناعيا روسي الصنع من طراز "كانوبوس-في" ومزود بكاميرا ذات دقة عالية ويمكن إطلاقه من روسيا في غضون شهور.



ويسمح القمر الاصطناعي بالمراقبة المستمرة للمنشآت التي تتراوح من مصافي النفط في الخليج العربي والقواعد العسكرية الإسرائيلية إلى الثكنات العراقية التي تضم القوات الأمريكية.

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وقال المسؤولون الذين تحدثوا للصحيفة إنه في حين يتم تسويق "كانوبوس-في" أنه للاستخدام المدني، فإن قادة النخبة في الحرس الثوري الإيراني زاروا روسيا عدة مرات، منذ عام 2018، للمساعدة في التفاوض على شروط الاتفاقية ، كما قال المسؤولون.وأضافوا أن الخبراء الروس سافروا مؤخرًا إلى إيران، في الربيع الحالي، للمساعدة في تدريب طواقم أرضية تعمل على تشغيل القمر الاصطناعي من منشأة تم بناؤها حديثًا بالقرب من مدينة كرج غربي طهران.وعبّر المسؤولون عن قلقهم من نقل إيران صور يلتقطها القمر الاصطناعي إلى الميليشيات الموالية لها في جميع أنحاء المنطقة، من المتمردين الحوثيين في اليمن إلى حزب الله في لبنان والميليشيات الشيعية في العراق و سوريا.وأشارت الصحيفة إلى أن القمر الاصطناعي مزود بأجهزة روسية من بينها كاميرا بدقة 1.2 متر، وهو ما يمثل تحسنا كبيرا بالمقارنة بقدرات إيران الحالية، لكنه لا يزال بعيدا جدا عن جودة أقمار التجسس الأمريكية.ويأتي نشر هذا التقرير قبل أيام من لقاء مقرر بين الرئيسين الأمريكي، جو بايدن، والروسي فلاديمير بوتين، في جنيف وفي وقت تشارك فيه إيران والولايات المتحدة في محادثات غير مباشرة لإحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015، بهدف وضع قيود على برنامج طهران النووي مقابل تخفيف العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها.