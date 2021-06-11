

إحالة «الأرنب البطل» للتقاعد.. عمل لسنوات في الكشف عن المتفجرات| إحالة «الأرنب البطل» للتقاعد.. عمل لسنوات في الكشف عن المتفجرات|

في واقعة غريبة من نوعها، أحالت كمبوديا أرنب فريد من نوعه في مهام البحث عن المتفجرات وذلك منذ سنوات، للتقاعد، وهي المهمة التي انتهت قبل أيام بعد أن كشف عن 71 لغما خلال 5 سنوات



"الأرنب البطل" أطلقت عليه كمبوديا هذا الاسم لدوره الكبير في تنفيذ الكثير من مهام الكشف عن المتفجرات وحماية الأرواح، وهي المهمة التي ظل يقوم بها حتى 31 مايو الماضي.





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وعمل الأرنب البطل في هذا المجال لمدة ٥ سنوات متواصلة قبل أن يتم إحالته إلى التقاعد، وذلك وفقا لما ذكرته صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست" الصينية.وحاز الأرنب على شهرة كبيرة في كمبوديا، حيث تمكن خلال 5 سنوات من العثور على 71 لغم أرضي، و38 مكون لقنابل غير منفجرة.وحصل "الأرنب البطل" في عام ٢٠٢٠ على ميدالية ذهبية بسبب دوره البطولي في حماية الأرواح، خاصة أنه يمكنه استطلاع منطقة تصل مساحتها إلى 100 متر مربع للكشف عن الألغام خلال 12 دقيقة فقط، مقارنة بأنواع أخرى من الأرانب التي تعمل في هذا المجال وتفحص ذات المنطقة في نحو 20 دقيقة.