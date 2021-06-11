

كروكس بالكعب العالي سعره يصل لـ 850 دولارًا كروكس بالكعب العالي سعره يصل لـ 850 دولارًا

توجد العديد من الأحذية تختلف عن بعضها البعض في الشكل والأسعار أيضا، بعض التصاميم منها تكون عادية وبعضها تكون مختلفة تماما وعجيبة، مثل الذى صممته دار أزياء "بالنسياجا" بالتعاون مع "كروكس" لتصميم حذاء بالكعب العالي.



وتعمل مجموعة بالنسياجا لربيع 2022بالتعاون مع Crocs لصنع زوجين جديدين من الأحذية بكعب، ويتوفر باللونين الأسود والأخضر الفاتح.



عملت دار الأزياء الإسبانية سابقًا مع Crocs - في عام7 201 ، ابتكر المصمم Demna Gvasalia إصدارًا بطول 10 سم من الحذاء الأيقوني، متوفر باللونين الأصفر الفاتح والوردي مع ملحقات زخرفية كرتونية مقابل 850 دولارًا.

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بيعت الأحذية حتى قبل إتاحتها للشراء في المتاجر، ومع ذلك، أثار الظهور الأول للتعاون الفريد من نوعه من مجموعة ربيع 2022 رد فعل قويًا من الناس عبر الإنترنت، وفقا لصحيفة إندبندنت.وكتب أحد الأشخاص على تويتر: "يقولون إن الضرورة هي أم الاختراع ... أخبرني كيف كان هذا ضروريًا بأي شكل أو شكل؟"وقال آخر: "هذا كابوس حقيقي، أنا أحب التقاطع الجيد لكن هذا جنون وفشل".تساءل أحد الأشخاص عما إذا كان التعاون هو نكتة كذبة أواخر أبريل وقال آخر إن مشهدهم أثار غضبهم، وفقا وفقا لصحيفة إندبندنت.يأتي هذا التعاون في الوقت الذي تشهد فيه شركة Crocs نهضة، حيث شوهد مشاهير مثل Justin Bieber و Post Malone يرتدون الحذاء الكلاسيكي.طرحت كروكس منتجاتها للبيع في عام 2002 وكان هناك انقسام في الرأي حتى ذلك الوقت، يشيد البعض بالأحذية لراحتهم، بينما يعتقد البعض الآخر ان احذيتها قبيحة في نهاية الامر.