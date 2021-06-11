

دور بطولي.. فتاة تنقذ شقيقتها من فك تمساح خلال جولة سياحية دور بطولي.. فتاة تنقذ شقيقتها من فك تمساح خلال جولة سياحية

أنقذت فتاة بريطانية لم تتعدى الـ 28 عامًا من عمرها أختها التؤأم من بين فكي تمساح كاد أن يقتلها حيث أعادتها إلى القارب بمجرد رؤيتها تطفو على سطح الماء.



ووفقًا لما ورد في صحيفة «ميرور» البريطانية كان ميليسا و جورجيا من مقاطعة بيركشاير الإنجليزية على بعد 10 أميال من بويرتو إسكونديدو أواكساكا على الساحل الجنوبى الشرقى للمكسيك.



وبعد الحادث اصطحب مرشد سياحي الشقيقتان التوأم إلى المستشفى بعد النجاة من هجوم التمساح حيث دخلت ميليسا في غيبوبة ووضعت على أجهزة التنفس الصناعي بينما أصيبت شقيقتها جورجيا بجروح في يديها.

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وقال شون لوري، والد التوأم، إن ابنتيه كانتا يسبحان بعد حلول الظلام في المياه، وسمعت جورجيا ميليسا تصرخ وكانت قد غاصت في محاولة للعثور على أختها، لكن وجدتها في النهاية على سطهح الماء.وتابع والد الشقيقتان: «عندما أعادت جورجيا ميليسا القارب هاجمهم التمساح مرة أخرى، وكان على جورجيا محاربة التمساح، وساعدها في ذلك كونها غواصة، حيث لكمته في ي رأسه ثلاث مرات».وذكرت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية أن شهود العيان على الهجوم الوحشي سمعوا صرخات النساء اليائسة طلباً للمساعدة.وقال المرشد المعتمد، جيراردو إسكاميلا بيريز: «بدأنا نسمع صراخًا وضجيجًا ورأينا أن هناك أشخاصًا يصرخون “ تمساح، تمساح” داخل أشجار المانغروف، وهي منطقة خطرة، بل أكثر من ذلك في هذا الوقت من العام لأن الحيوانات تعشش في هذه الفترة».ونوهت الصحيفة البريطانية أن الشقيقتان كانتا خلال قضاء عطلة من العمل التطوعي مع الحيوانات في المكسيك عندما قاما بالرحلة إلى البحيرة بالمكسيك.