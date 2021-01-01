

التشويق لهوندا سيفيك هاتشباك 2022 التشويق لهوندا سيفيك هاتشباك 2022

بعد وصول الجيل الجديد من هوندا سيفبك سيدان، تستعد الشركة للكشف عن المزيد من الفئات بدءاً من فئة هاتشباك.



ستتمتع سيفيك هاتشباك الجديدة أكثر صلابة من الجيل السابق حالها حال شقيقتها سيفيك سيدان. وستكون الفروقات بينهما مرتكزة في النصف الثاني حيث ستحصل السيارة على سقف ممتد وباب خلفي مع لمسات خاصة.



ستكشف الشركة عن السيارة في 23 من الشهر الجاري، وستحمل نفس المحركات والتقنيات المتوفرة لفئة السيدان.