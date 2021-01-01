التشويق لهوندا سيفيك هاتشباك 2022

آخر الأخبارأخبار السيارات › التشويق لهوندا سيفيك هاتشباك 2022

صورة الخبر: التشويق لهوندا سيفيك هاتشباك 2022
التشويق لهوندا سيفيك هاتشباك 2022

بعد وصول الجيل الجديد من هوندا سيفبك سيدان، تستعد الشركة للكشف عن المزيد من الفئات بدءاً من فئة هاتشباك.

ستتمتع سيفيك هاتشباك الجديدة أكثر صلابة من الجيل السابق حالها حال شقيقتها سيفيك سيدان. وستكون الفروقات بينهما مرتكزة في النصف الثاني حيث ستحصل السيارة على سقف ممتد وباب خلفي مع لمسات خاصة.

ستكشف الشركة عن السيارة في 23 من الشهر الجاري، وستحمل نفس المحركات والتقنيات المتوفرة لفئة السيدان.

المصدر: سعودى شفت

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على التشويق لهوندا سيفيك هاتشباك 2022

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
98159

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager