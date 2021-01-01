كيا تكشف عن سبورتاج 2022 بتصميم جريء وداخلية جديدة

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صورة الخبر: كيا تكشف عن سبورتاج 2022 بتصميم جريء وداخلية جديدة
كيا تكشف عن سبورتاج 2022 بتصميم جريء وداخلية جديدة

أطلقت كيا سيارتها سبورتاج 2022 الجديدة كلياً بتصميم خارج عن المألوف، وحصلت السيارة على تقنيات جديدة.

يرتكز التصميم الجديدة على مقدمة هجومية مع خطوط حادة ومصابيح متطرفة مع أشرطة LED معكوفة، وفي حين أن الواجهة الأمامية ستكون محط جدل فإن باقي تصميم السيارة يبدو أنيقاً للغاية.

تحصل السيارة علة كونسول وسطي جديد مع شاشة مركزية كبيرة مع القليل من أزرار التحكم التقليدية، ووضعت كيا مجموعة التحكم في القيادة بمتناول يد السائق وتشمل قرص دوار أنيق للتحكم بناقل الحركة.

ما تزال باقي مواصفات السيارة بما فيها المحركات غير مؤكدة، يمكن توقع العديد من الميزات والفئات في المستقبل القريب. يقول مدير التصميم في كيا “إن إعادة إبداع سبورتاج أعطت فرق التصميم فرصة هائلة للقيام بشيء جديد” وأضاف “لم نرغب ببساطة في اتخاذ خطوة واحدة للأمام ولكن بدلاً من ذلك ننتقل إلى مستوى مختلف في فئة سيارات الدفع الرباعي”.

صورة الخبر: كيا تكشف عن سبورتاج 2022 بتصميم جريء وداخلية جديدة

صورة الخبر: كيا تكشف عن سبورتاج 2022 بتصميم جريء وداخلية جديدة

صورة الخبر: كيا تكشف عن سبورتاج 2022 بتصميم جريء وداخلية جديدة

المصدر: سعودى شفت

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