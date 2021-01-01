أطلقت كيا سيارتها سبورتاج 2022 الجديدة كلياً بتصميم خارج عن المألوف، وحصلت السيارة على تقنيات جديدة.
يرتكز التصميم الجديدة على مقدمة هجومية مع خطوط حادة ومصابيح متطرفة مع أشرطة LED معكوفة، وفي حين أن الواجهة الأمامية ستكون محط جدل فإن باقي تصميم السيارة يبدو أنيقاً للغاية.
تحصل السيارة علة كونسول وسطي جديد مع شاشة مركزية كبيرة مع القليل من أزرار التحكم التقليدية، ووضعت كيا مجموعة التحكم في القيادة بمتناول يد السائق وتشمل قرص دوار أنيق للتحكم بناقل الحركة.
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التعليقات على كيا تكشف عن سبورتاج 2022 بتصميم جريء وداخلية جديدة
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