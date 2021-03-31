بنك مصر يصدر بطاقات ميزة المدفوعة مقدماً لأصحاب المعاشات

قام بنك مصر ، بإصدار وتشغيل بطاقات ميزة المدفوعة مقدماً لأصحاب المعاشات والتي تتيح لأصحاب المعاشات العديد من المزايا لحامليها منها إمكانية السحب النقدي من ماكينات الصراف الالي الخاصة ببنك مصر والبنوك الأخرى.
وتتيح أيضا الشراء من كافة التجار داخل مصر ، الشراء عن طريق الانترنت، استخدام البطاقة في سداد المدفوعات الحكومية المختلفة، إمكانية الحصول علي خدمات القرض الشخصي، وكذلك تقديم مجموعة متميزة من التسهيلات الأخرى، وذلك تماشياً مع خطة الدولة في استبدال المنظومة الحالية لبطاقة المعاشات التابعة لوزارة المالية ببطاقات ميزة المدفوعة مقدماً فقد
وأضاف البنك ، أنه تسهيلاً على أصحاب المعاشات فقد تم تخصيص الخط الساخن رقم 19680 لخدمة حاملي بطاقات ميزة المدفوعة مقدماً لأصحاب المعاشات، ولمعرفة أقرب فرع لاستبدال بطاقة المعاشات فيمكن التوجه لأقرب ماكينة صراف آلي تابعه لبنك مصر وادخال بطاقة المعاشات الحالية في المكان المخصص لها لمعرفة أسماء الفروع الخاصة ببنك مصر، والتي يمكنه التوجه لأياً منها واستبدال بطاقته الحالية بالبطاقة الجديدة فقط بتقديم بطاقة الرقم القومي الخاصة به واستيفاء طلب اصدار البطاقة واستلام البطاقة الجديدة فورا، كما يمكن لحامل بطاقة المعاشات الحالية الاتصال بالخط الساخن لمعرفة فروع بنك مصر المقدمة للخدمة.
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