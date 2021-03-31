

البورصة المصرية تتراجع 0.64% بالختام بضغط مبيعات العرب البورصة المصرية تتراجع 0.64% بالختام بضغط مبيعات العرب

اختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الخميس، أخر جلسات الأسبوع على أداء متباين للمؤشرات، حيث تراجع المؤشر السوق الرئيسي EGX30 بنسبة 0.64%، ليغلق عند مستوى 9978 نقطة.



بينما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70 بنسبة 0.04% ليغلق عند مستوى 2384 نقطة، وانخفض المؤشر الأوسع نطاقًا EGX100 بنسبة 0.03% ليصل إلى مستوى 3334 نقطة.



وتراجع رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بسوق داخل المقصورة إلى مستوى 642.997 مليار جنيه، وسط توجه بيعي للمستثمرين الأجانب مقابل توجه المستثمرين المصريين والعرب نحو الشراء.

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وبلغ إجمالى قيمة التداول نحو 2.9 مليار جنيه فى حين بلغت كمية التداول 485 مليون ورقة منفذة على 47 ألف عملية.وتم التداول على 196 سهم، ارتفع منهم نحو 72 سهم، وانخفض نحو 84 سهم، ولم تتغير مستويات 33 سهم.وسجلت البورصة المصرية خسائر بلغ 3.5 مليار جنيه خلال تعاملات الأسبوع الماضي، ليغلق رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بسوق داخل المقصورة عند مستوى 648.6 مليار جنيه، مقابل 652.1 مليار جنيه بنهاية تعاملات قبل الأسبوع الماضي.وعلى صعيد المؤشرات أغلق مؤشر ايجى اكس 30 عند 10,054.81 نقطة, مسجلا انخفاضا بنحو 1.83 %. بينما سجل مؤشر EGX70 EWI 4.88% صعودا مغلقا الفترة عند 2,334.24 نقطة، بينما سجل مؤشر S&P انخفاضا بنحو 1.59 % مغلقا الفترة عند 1,661.33 نقطة.و بالنسبة لمؤشر EGX30 capped فقد سجل انخفاضا بنحو 1.73 % مغلقا عند 12,474.68 نقطة. بينما سجل مؤشر EGX100 EWIارتفاعا بنحو 3.23 % مغلقا الفترة عند 3,251.86 نقطة.وبلغ إجمالى قيمة التداول خلال الأسبوع الحالي نحو 14.3 مليار فى حين بلغت كمية التداول نحو 3,665 مليون ورقة منفذة على 288 ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 18.0 مليار جنيه و كمية تداول بلغت 3,537 مليون ورقة منفذة على 287 ألف عملية خلال الاسبوع الماضي.هذا و قد استحوذت الأسهم على 59.07 % من إجمالى قيمة التداول داخل المقصورة. فى حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 40.93 % خلال الأسبوع.وسجلت تعاملات المصريين نسبة 86.3 % من إجمالى التعاملات على الأسهم المقيدة ، بينما است الأجانب على نسبة 7.9 % و العرب على 5.8 % و ذلك بعد استبعاد الصفقات. و قد سجل الأجانب صافي بيع بقيمة 201.8 مليون جنيه بينما سجل العرب صافي شراء بقيمة 59.3 مليون جنيه و ذلك بعد استبعاد الصفقات.و الجدير بالذكر أن تعاملات المصريين مثلت 81.6 % من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات ، بينما سجل الأجانب 11.4 % و سجل العرب 7.0 % و قد سجل الأجانب صافي بيع بنحو 1,953.4 مليون جنيه و سجل العرب صافي شراء بنحو 450.2 مليون جنيه و ذلك على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.