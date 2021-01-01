كشفت شركة سامسونج عن تطور مذهل جديد في صناعة شاشات OLED المرنة من خلال تقنية جديدة لشاشة قابلة للمد يمكنها الالتصاق بالجلد وحمل مستشعرات مختلفة لقياس حالة الجسم على غرار ما توفره الساعات الذكية.
تقول الشركة الكورية إن التقنية تساعد بمد الشاشة إلى 30% إضافية من حجمها، وقد تم وضعها مع أشباه موصلات ومستشعرات متوفرة في السوق لتعمل كجهاز قابل للمد، ونجحت التجارب في دمجها كذلك مع مستشعر بصري لقياس تدفق الدم وهو الأول من نوعه.
كما تم تجربة تقنية الشاشة الجديدة مع مستشعر قياس نبضات القلب PPG قابل للمد، وتم الصاق الشاشة على الجهة الداخلية من المعصم، ونجحت في تقديم نتائج جيدة ودقة وسرعة أكبر نحو 2.4 مرة مقارنة مع مستشعرات القياس الأخرى الموجودة على الساعات الذكية، وذلك حتى وصولها إلى أكثر من 1,000 عملية مد أثناء التجارب، وقد وصلت نسبة المد إلى 30% مثلما الحال مع تجربة مستشعر قياس تدفع الدم البصري.
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التعليقات على سامسونج تكشف عن شاشة مرنة قابلة للتمدد تلتصق بالجلد وتحمل مستشعرات ذكية
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