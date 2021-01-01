وجه الإعلامي احمد شوبير نجم الأهلي والمنتخب السابق رسالة غامضة لـ متابعيه عقب حواره مع شريف اكرامي حارس مرمى بيراميدز.
وكتب شوبير عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “ تويتر ” : “ كله كوم والهلفوت كوم ”.
وكان مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق وجه رسالة لـ هشام حطب رئيس اللجنة الأوليمبية عقب صدور قرار بوقفه عن ممارسة أي نشاط رياضي.
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التعليقات على الهلفوت ..رسالة غامضة من شوبير عقب حلقته مع إكرامي
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